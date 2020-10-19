法國恐襲｜「我們不怕」 數萬人上街悼念遭斬首教師兼聲援言論自由

法國初中教師課堂上向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫後遭當街斬首，全國數以萬計民眾周日舉行集會，向那位已故教師致敬兼聲援言論自由。

在巴黎共和廣場，集會參與者高舉寫有「向極權主義說不」、「我是教師」的標語，紀念上周五被18歲車臣人安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）斬死的47歲歷史科教師帕蒂（Samuel Paty）。

總理卡斯泰（Jean Castex）參與示威，他在twitter推文：「你不會嚇到我們。我們不怕。你不會分化我們。我們是法國。」他聯同教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）、巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）及主要政黨的領袖出席集會，聲援教師、世俗主義、言論自由。

2015年《查理周報》恐怖襲擊後，「我是查理」口號成為聲援言論自由的象徵。帕蒂遇害事件後，示威者改為高喊「我是塞繆爾」、「言論自由，教學自由」口號。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！