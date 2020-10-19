學術自由憂慮｜新西蘭學者論文揭中國套取敏感技術 遭校方調查打壓

一名研究中國問題的新西蘭學者早前發佈論文，內容是揭露中國滲透和利用新西蘭的學術機構，來獲取一些可用作軍事用途的敏感技術，但這名學者近日被任教的大學打壓，事件引起澳洲輿論關注，擔心中國威脅國際學術自由。

新西蘭坎特布里大學（University of Canterbury）政治學及國際關係學系教授、並於美國華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）擔任研究員的布雷迪（Anne-Marie Brady），今年7月先在學術期刊《澳洲外交事務》（Australian Foreign Affairs）發表名為「黨的信仰─中國間諜的手法，以及抵抗的方式」的論文，後來又發佈一份聯名研究報告，標題是「一手執筆，一手舉槍：中國在新西蘭利用民間渠道達成軍事目的」。

這兩篇論文的內客均提及中國有多間企業及大學，曾經藉著跟新西蘭的學術機構建立關係，繼而竊取敏感技術，而相關技術可以用於發展軍事科技。兩篇論文均指出，中國共產黨利用軍事和民間機構合併的做法，壯大國防產業部門，令技術得以躍進。

然而，她發表這些論文後就受到打壓，目前正受到大學內部的紀律調查，坎特布里大學副校長韋特（Ian Wright）指出，有關論文的「事實資料有誤，推論有誤導性」，威爾遜中心亦曾將有關論文提交到新西蘭國會。

布雷迪的代表律師指弗蘭克斯（Stephen Franks）直斥事件荒謬，校方竟然因為不喜歡布雷迪的研究成果，就決定將她移送紀律調查，他還表示：「我們擔心布雷迪可能因而失去教職。」澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）資深研究員麥克格里戈爾（Richard McGregor）也力撐布雷迪，認為布雷迪「是一名擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」，因此她將「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。

中央社

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