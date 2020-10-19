泰國抗爭｜泰警促調查4間傳媒 示威團體變陣籲民眾改用Telegram

泰國警方要求有關當局調查4間傳媒和1個示威團體，阻撓他們發佈有關示威的資訊，受影響的團體紛紛變陣，「自由青年」（Free Youth）和「法政與遊行聯合陣線」（UFTD）均呼籲追隨者改用Telegram接收資訊，以免受到政府行動影響訊息流通。

據路透社引述泰國傳媒周一發佈的文件，泰國警方指4間傳媒和1個示威團體涉嫌發放違反緊急狀態令的報道，「有一些內容會影響國家安全、和平和人民的良好道德」，因此將要求泰國廣播監管機構和數碼部門進行調查，並「暫停發放及刪除資訊」。

這4間傳媒分別是「Voice TV」、 「The Reporters」、「The Standard」及「Prachatai」，主要是在示威現場進行直播，而示威團體就是學生組織「自由青年」（Free Youth）。

早前傳出泰國數碼經濟和社會部（Ministry of Digital Economy and Society）向Facebook提出刪除自由青年和UFTD的消息，部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）指，若它們專頁內容被視為違反緊急狀態令時，就會採取行動。

自由青年和UFTD為免Facebook專頁突然遭刪除，呼籲追隨者轉用Telegram，自由青年還教追隨者如何在這個即時通訊程式調整私隱設定，例如隱藏其電話號碼；而UFTD的Facebook專頁宣佈已開設新專頁UFTD V.2，同時呼籲追隨者使用Telegram溝通。

泰國總理巴育周一決定召開特別會議，他說：「我們支持召開特別的會議來解決衝突，我呼籲示威者要保守和平理性，政府已作了某程度上的讓步。」

路透社/美聯社/泰國《曼谷郵報》

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