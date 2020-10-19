《華爾街日報》：美曾派官員赴敍利亞 尋求釋放被扣押美公民

美國《華爾街日報》（WSJ）周日報道，白宮一名官員今年曾經前往敍利亞，尋求釋放至少兩名被扣押的美國公民。

報道引述特朗普政府官員，特朗普助理兼國家安全委員會高級反恐主任（Kash Patel）今年較早時曾飛往大馬士革。

白宮和國務院暫未就報道置評。

報道引述特朗普政府官員和其他知情人士，形容今次是10多年來首次有美國高層官員到敍利亞與巴沙爾政府代表會談。

敍利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）2000年開始就任總統，2011年開始鎮壓反政府示威，引發血腥內戰。美國2012年關閉駐大馬士革大使館。

美國爭取釋放的，是2012年在敍利亞採訪時失蹤的美國自由撰稿戰地記者兼前海軍陸戰隊員泰斯（Austin Tice），以及美籍敍利亞裔治療師卡馬爾馬茲（Majd Kamalmaz）。卡馬爾馬茲2017年在敍利亞政府檢查站被截查後失蹤。至少還有另外四名美國人被敍利亞政府扣押，但情況不詳。

報道指特朗普3月致函巴沙爾，提出就釋放泰斯「直接對話」。黎巴嫩安全局局長伊布拉希姆（Abbas Ibrahim）上周在白宮與美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）會面，討論釋放被敍扣押美國人。消息人士指談判進展一般，指敍方多次要求美國從敍全面撤軍。

路透社

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