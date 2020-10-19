美國大選｜特朗普轟左派「清除美國價值」 分析：誘選民離棄民主黨

競逐連任的美國總統特朗普周末卯足了勁，走訪四個搖擺州造勢拉票，不斷用狠辣言辭攻擊民主黨對手拜登。美聯社的分析認為，特朗普目前傾向使用「恐懼策略」，強調左派目的在「摧毀美國式生活」，誘導選民離棄民主黨。

特朗普周六到密歇根州和威斯康辛州拉票，他2016年在這兩個州分勝出，但民意調查顥示目前他在這兩地的支持度都落後於拜登。在一場又一場的集會中，特朗普指摘左派企圖「消滅美國歷史」、「清除美國價值」，在未有提供佐證之下，指拜登會令社會陷於危難。

在造勢集會上，特朗普把民主黨描繪成「反美激進分子」，又遊說溫和派「有道德責任」加入共和黨。「你曾認識的民主黨已不復存在。」他說，拜登會「令我們的國家陷入最大的衰退」，「把密歇根變成一個難民營」。談到武漢肺炎疫情時，又說拜登會「關閉國家、推遲疫苗、延長疫情」。

特朗普月初確診武漢肺炎，留醫四天治療，醫生稱他已經痊癒，出席集會時沒有戴口罩，他的支持者也多數不戴口罩，也不保持社交距離。民主黨籍的密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)推出防疫措施，卻遭到右派攻擊，有反政府極端分子密謀綁架她，13人被控與案有關，他們企圖衝擊州議會，並「審訊」州長。但特朗普出席集會時仍然嘲諷惠特默，要求她撤除防疫措施，重開學校，台下的支持者則大叫「把她關起來」。惠特默的發言人呼籲特朗普收手，她說：「每次總統在集會上這樣做，社交網上針對她的暴力言論也會立即惡化，這必須停止，必須。」

相比特朗普行程滿檔，拜登周六卻沒有造勢活動，他的競選經理狄龍(Jen O’Malley Dillon)呼籲支持者千萬不要自滿鬆懈，要記住2016年民主黨失敗的教訓，不要低估特朗普在選舉最後階段的動員能力。

特朗普選情未見樂觀，除了民意落後，共和黨籌得的競選資金也不夠拜登多，電視廣告攻勢由中西部地區撤退，調動到佛羅里達、北卡羅來納、亞利桑那、喬治亞以及賓夕凡尼亞州，迎戰民主黨。

拜登陣營在過去三個月籌得10億美元(78億港元)，拋離特朗普，不過特朗普照常吹噓一番，自稱如果他行動起來，他會是「政治歷史上最厲害的籌款人」，不過他說他不需要錢。

美聯社

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