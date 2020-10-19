白羅斯直擊︱網媒總編因批評高官被捕 官媒抹黑示威者襲警

事發後至今，Natalia 的申訴仍未被接納，反而有調查員竟質疑她「收錢中槍」，她反駁說「有些人眼中只有錢」。另一邊廂，Nasha Niva收到來自勞工處的告票，指控公司「罔顧勞工的安全」。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

Nasha Niva屢次因發表政治文章而令主網站被封鎖，直接影響該網媒經營。9月23日，總編輯Yegor Martinovich更因為一篇批評內政部副大臣的文章，被捕並落案控以誹謗罪。面對打壓，公司正構建分站，並在Twitter、Telegram等平台發布消息，某程度上依賴讀者的捐款持續經營。

記者遭受警暴的問題接踵而來，受害者數以百計，引起國內外關注。內政部長發文歸究記者受傷是因為個人不小心，根據國營傳媒BELTA報道：「我一向十分反對對記者朋友使用暴力，我支持文明報道，記者們努力，勇敢地報道社會上的事件，他們徹底、客觀、不偏頗的報道對我們十分重要，但這不代表記者們應該走到示威者與執法者中間，將自己置身危險之中。」

為了正當化警暴，官媒文章甚至形容「當示威者拿起煙花、刀、石頭或路磚拋向警察的時候，警察電光火石一刻的還擊，自然沒空考慮到拿着相機的人的安全。」惟記者在白羅斯採訪近兩個月，迄今沒有看過上述物品在示威中出現。

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