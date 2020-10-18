白羅斯直擊●採訪手記︱入境被盤問當間諜 被捕後記憶卡塞內褲避搜查

近日全城關注泰國示威事態發展，不少熟悉的畫面在香港人腦中再度浮現。與此同時，地球另一邊，白羅斯這個東歐小國自8月大規模示威爆發後才漸漸被香港人熟悉。近年很多抗爭思潮的推動，並不會因地域而有所界限，而是命運連動着有着相同類似的價值及追求。因此我們兩人眼見香港人普遍對國際新聞較不敏感，希望藉着以香港人的身份親身到當地，令香港人更瞭解同一班為了相同價值而奮鬥的人民。

岀發前數日我們得悉當地警方再次在示威現場大規模拘捕當地和外媒記者，並有歐美記者在機場入境期間被沒收器材和拘留。因此我們原定由波蘭或烏克蘭陸路進入當地，後來得知兩國皆因武漢肺炎陸續封鎖邊境，只能硬着頭皮直飛首都明斯克。

雪上加霜的是，我們唯一一名當地聯絡人在數周之前亦已因為感到人身安全受到威脅，隻身逃到波蘭。我們只能透過互聯網嘗試聯繫當地記者或示威者。我們抵達後，入境時已感到氣氛異常肅殺。海關關員仔細檢查證件長達15分鐘，用放大鏡觀察護照的每一個角落和摺痕，彷彿將我們當作外國間諜對待。所幸，經過多番問話後，我們成功入境。

就我們在巿面所見，民眾一面倒支持示威運動，普通巿民及示威者亦對我們十分友善，亦對我們表示從未見過有亞洲面孔的記者來到採訪。

在9月6日現場拍攝中，我更因走避不及被捕，當日下午採訪近10萬人參與的大遊行，示威人士由獨立廣場遊行至獨立宮，並與防暴警員對峙。

眼見形勢漸趨緊張，我們預計不久警方便會展開拘捕行動，已有心理準備隨時要跑，而我當時並非站在最前，以為警方會先拘捕站在我前方數名示威者，於是當防暴警員突然先向前衝向我，並捉住我，料得自己無法脫身，心思轉移到如何保護當日行拍下的照片，因我的相機設有雙記憶卡槽，一張卡記錄JPEG檔案，另一張記錄RAW檔案，我便趁混亂間警員不覺，在被完全制伏前將其中一張記憶卡收進內褲中。

其後，我先被押到封鎖線之中，再面對裝甲車跪地。警員搶去相機，我說：「若你不喜歡，可以將照片刪去」，但對方冷笑下拳擊我後腦位置數下，似是警告我要乖乖聽話。

我隨後被押上裝甲車。當時我無從知曉裝甲車行駛的目的地，也不知道會否被長期關押甚至起訴。車上我被安排與另外兩名當地示威者坐在後座，警員自己則坐在前座，兩者中間隔着一個細小的圓型氣窗。我借助車廂昏暗環境，趁警員不覺與Kaoru（同行攝記吳侃臻）取得聯絡。裝甲車到達警署後，我再被警員問話3個多小時後獲釋，期間使用藏起的手機拍攝警署內部情況。

警暴亦不意外地隨處可見，由於示威者吸取香港示威Be Water的策略，經常在市內不同區域快閃遊行及集會，隨時可能在下一個街角就有防暴或便衣警員衝出拘捕。雖然示威者堅持採取和平抗爭，但警方仍然使用過分的武力打壓市內任何集會及遊行。我經常對Kaoru笑言，「我們在這裏看到的彷彿是2014年香港的示威者及2019年香港的警察。」

依個人所見，香港警察所使用的暴力和當地相比有過之而無不及。若果類比來說，香港警察是表面的實際可見的暴力居多，而白羅斯警察就是制度上、私下的暴力居多。更和香港不同的，是當地前線警察表面較為「專業」，對不論記者及示威者亦沒有顯露明顯敵意，亦不會主動指駡記者及市民。

相比之下，當地警察所使用的裝備和香港警察相比有如小巫見大巫，例如記者親身體驗至少數次胡椒噴霧，只感到稍微不適，簡單咳嗽打乞嗤數下；水炮車見示威中大量人群聚集亦只會向行車路或天空灑水令人群行上行人路，鮮少會使用強大力度直射人群，射出的水亦只有顏料並沒有化學成份 ; 即使見到大量人群聚集亦鮮少使用催淚彈。

在香港，對記者的暴力層出不窮，胡椒噴霧直射眼部、水炮車直射、開槍射盲，相反白羅斯更傾向使用制度打壓，例如控以非法集結，誹謗等入獄數十日、記者認證制度等等。

而當局亦懼怕如果加大力度打壓，又如選舉後數日血腥鎮壓，會導致政權或經濟崩潰。因此對於每逢星期日的大型遊行示威，亦沒有使用大規模暴力鎮壓。如同居住當地香港人所說，「至少他們還有機會走上街頭。」

當地採訪期間，一道問題纏繞我良久：「在香港街頭抗爭逐漸式微下，可以帶給香港人甚麼樣的信息？」意外地，兩地的命運互相交織十分相似，不論是有如2014年的香港和平示威、2019年的大規模警暴、2020年的示威者流亡，我們在短短兩個月時間彷彿看到香港的前世今生將來。

記者 陳子煜

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