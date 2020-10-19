【醜聞不絕】

美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）電郵上周曝光後，有民調顯示拜登的支持率上周一起下降逾兩個百分點，但仍領先共和黨總統特朗普七個百分點，但該民調顯示特朗普實際支持率可能仍被低估。

前天由IBD/TIPP公佈的最新全國追蹤民調顯示，在只有特朗普和拜登對陣的情況下，拜登支持率為50%，特朗普微升近一個百分點至43%。不過該民調顯示或有甚多「害羞的特朗普選民」未反映於民調，指有47%受訪者相信鄰居會投特朗普票，但只有36%認為自己被拜登支持者包圍。

亨特自認「一事無成癮君子」

《紐約郵報》上周連日披露亨特遺棄手提電腦內電郵內容，指他利用父親曾任副總統的地位在烏克蘭和中國圖利，更涉嫌令拜登向烏克蘭施壓，要求對方停止查亨特出任董事的天然氣公司。該報上周末再披露亨特去年2月跟拜登通短訊的內容，當時在戒毒中心的亨特向父親承認，他是個「信不過的一事無成癮君子」，又自責破壞了父親的政治事業。

台灣蘋果新聞網亦引用機密調查報告，指亨特在台商林俊良穿針引線下打通在北京的關係，甚至直達中共高層。英國《每日郵報》則披露亨特與中亞國家哈薩克的權貴也有生意往來，將對方引領進美國投資，指2012至2014年拜登仍出任副總統時，亨特作為中間人，與哈薩克強權領袖、前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的親信拉基舍夫（Kenes Rakishev）有商貿合作。

拉基舍夫出身政治世家，但多次尋找西方商業夥伴都出現問題，原因是他的財富來源成謎。《每日郵報》聲稱由哈薩克「反貪腐運動人士」取得電郵，顯示亨特與拉基舍夫有聯繫，並試圖讓他到紐約、首都華盛頓以及內華達州一間礦業公司投資。亨特也到過哈薩克首都阿斯塔納洽商。

透過亨特的網絡，拉基舍夫成功投資100萬美元（780萬港元）給製片家亞歷山德拉克里（Alexandra Forbes Kerry），她是民主黨前總統候選人克里（John Kerry）之女。

亨特與哈薩克權貴的交易，拜登也未能撇清，報道刊出一張照片，見到拜登與亨特、拉基舍夫一起留影。亨特與拉基舍夫也有私交，電郵中會談及自己與家人度假的細節。拉基舍夫也稱亨特為「我的兄弟！我另一位母親的兄弟！」

特朗普︰拜登是犯罪家族

拜登陣營在連串報道後，只強調沒跟亨特曾任董事的烏克蘭天然氣公司高層見面，對亨特的國際生意瓜葛不予置評。

特朗普前天在連跑密歇根、威斯康辛和內華達三州拉票，指「拜登是個貪腐政客，拜登家族是犯罪企業」，又指民主黨已被「反美激進分子」主導。拜登前天則留在特拉華州家中，昨天才出動到北卡羅來納州拉票。

美國《紐約郵報》/法新社/美聯社