中加角力｜華駐加大使「恐嚇」餘波未了 方慧蘭：支持在港加人

中國駐加拿大大使叢培武上周警告加拿大勿給港人政治庇護，所引發的中加外交罵戰越演越烈，令兩國關係雪上加霜。

加拿大政府早前傳出給予香港一對曾積極抗爭運動的年輕夫婦「政治難民庇護」後，叢培武上周要求加拿大政府停止向逃避港版國安法的香港人提供政治庇護，並稱有關港人是「暴力罪犯」，警告渥太華當局有關行為等同干涉中國內政，助長暴力犯罪分子，如果加拿大關心香港的穩定繁榮，關心在港30萬加拿大公民及加國企業的健康與安全，應該支持中國當局打擊暴力犯罪行為。

《多倫多太陽報》（Toronto Sun）上周六發表社論要求叢培武道歉，「要不就離開加拿大」。社論說：「特魯多政府公開責備叢培武還不夠，如果他不道歉，不收回他的威脅，就把他踢回北京。」

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上說，加拿大個別媒體刻意曲解中國駐加大使言論，加拿大領導人不但不加以核實，反而縱容迎合國內言論，對加方無端指摘，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）周一在國會指，叢培武的言論不符國與國之間外交的精神，她表明加拿大會就中國人權發聲，支持在香港的加拿大公民，會與30萬在港加人站在同一陣線。

在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）指叢培武恐嚇在港加人，要求對方道歉，否則離開加拿大。

加拿大港人組織「Alliance Canada Hong Kong」代表王卓妍（Cherie Wong）亦指叢的言論是對所有加人的「直接恐嚇」。她說：「中港的加拿大僑民要注意，他們可能是下一個。叢大使也如此暗示。」

美聯社

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