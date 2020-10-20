關係全球局勢及中美關係、被形容為有史以來最重要選戰的美國總統大選，尚有兩星期便正式進行投票，現任總統特朗普與對手拜登的選戰白熱化。本報記者抵達武漢肺炎仍肆虐多個關鍵搖擺州直擊當地拉票活動、聽聽選民心聲，及當地香港人、華人對大選的取態，今日起作多日報道，首站將直擊新一波「黑人的命也是命」運動發源地明尼蘇達州，了解運動對當地民意的影響。

記者：鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯至今示威未息，有當地抗警暴組織形容，不少運動支持者或會支持拜登，因認為特朗普在處理黑人運動上表現差，但拜登有種族歧視前科，故即使他上場亦不期望帶來太大改變，顯示拜登不能視黑人票為囊中物。

傾向民主黨 拒投特朗普

新一波「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗爭運動今年5月底在明市爆發，非裔男子弗洛伊德被警員壓頸殺死，觸發示威席捲全美。在明市有20多年歷史的抗警暴組織「Communities United Against Police Brutality」，其董事會成員Dave Bicking接受本報訪問時透露，事發當日警方曾講大話掩飾壓頸殺人事件，翌日片段流出來激起民憤，他指該市的種族歧視及警暴問題積存已久，因此示威一發不可收拾。

他稱最初示威集會尚算和平有序，警方卻以催淚煙、橡膠子彈及胡椒噴霧等對付示威者，其後曾有人搶掠及縱火等，涉事的警局亦受破壞要停用。Dave稱，當地示威活動尚未停止，雖然四個涉事警員先後被起訴，市政府亦聲稱會減少警察撥款及改革警隊，但Dave形容「至今已事隔四個月，實際上根本沒有做甚麼，改革的公眾諮詢尚未展開，甚至早前一筆涉及武肺疫情的緊急撥款，警察撥款的減少比例較其他部門還要少。」因此至今民怨未息。

總統大選臨近，Dave直言該市較傾向民主黨，「不少人也許會支持拜登，因認為特朗普在事件上做得十分差」，但比較兩黨候選人，處事手法其實不相伯仲，如拜登「口上說得好聽」，但以往任參議員時拜登曾積極推動犯罪法案（《暴力犯罪控制和執法法案》），故他有種族歧視的前科，即使他上場亦不期望會對黑人運動有幫助，「相信他不會成為（黑人運動）的救星。」他亦認為該市不少人亦受到騷亂影響，或許民意因此變得兩極，「有部份人會支持特朗普，因為想停止部份搶掠及縱火行為。」

警隊改革無期 民怨未息

非裔的DJ Hooker至今仍積極參與抗爭，他19歲時曾在友人家外受警察羞辱，質疑他有意入屋行劫。他直言特朗普明顯反對運動，視部份示威人士為恐怖分子，亦支持「白人至上」主義，故絕不會投票予他。至於拜登，他雖提過支持運動，「但不知是否真正可信，而在奧巴馬年代，拜登對改善有色人種待遇的政策亦不多。」故仍在考慮是否投票予拜登，亦會考慮其他因素。