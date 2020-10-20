美國大選｜3名前國安顧問警告 未來重大挑戰仍來自中國

距離美國總統大選餘下兩周，3位美國白宮前國家安全顧問皆認為不論由誰當選，未來面對的重大挑戰仍然來自中國，美國應該更積極和盟友配合，應對北京在軍事和網絡安全多重威脅。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）周一邀請了3位前國安顧問討論未來威脅與挑戰，分別是特朗普任內的博爾頓（John Bolton）、奧巴馬任內的鍾斯（James Jones）及列根任內的麥克法蘭（Robert McFarlane）。

麥克法蘭認為，美國的主要威脅是來自中國，包含傳統軍事、網絡以及透過孔子學院傳播中共教義等多方面，而且中國還會向其他國家建議興建發電廠和港口等設施，令一些國家墮入債務危機，進而被滲透和受控制。

鍾斯表示不少人認為未來的發展，將會是美國和中國的二元對立世界，所有國家最終都要選擇自己的陣營，當然有國家希望做「牆頭草」，但一些希望跟中國建立經濟聯繫的國家，對新疆集中營等人權問題視若無睹。

二人皆認為美國要應對中國威脅，就必須跟盟友建立和維持更緊密的關係，麥克法蘭特別提出一個例子，就是英國決定拒絕華為參與當地建立5G通訊，美國國務卿蓬佩奧立即表示會協助英國，他說：「（蓬佩奧）這樣說是正確的，但如果美國檢視自己興建發電廠能力時，就發現我們已30年沒有建造過核電廠，我們需要盟友來填補美國不再有能力提供的協助，不論是軍事或工業領域。」

博爾頓指出，除了中國威脅外，美國還要面對俄羅斯的威脅，而俄羅斯總統普京正擅長打好一手爛牌，以及一些更為迫在眉睫的威脅，例如伊朗和北韓的核危機，因此無論是誰當選，都不應該減少國防預算，反而要進一步擴大現有的基礎。

中央社

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