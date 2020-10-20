美國大選｜直擊｜採訪手記：抗警暴團體寄語香港「不應失去希望」

走過位於明尼亞波利斯巿的弗洛伊德被殺現場，紀念廣場上是祭壇、鮮花、紀念字句，甚至有自製的大型雕塑，是感覺熟悉的悼念現場；走遠一點到達團體自發而建的警暴受害者「墳場」，一個個刻上名字「白碑」，遠眺草皮上那彷彿在發聲的「say their names」字句，不禁想起不少令人心痛的名字。

記者 鍾雅宜 何家達 林偉誠 美國直擊

跟當地人談起香港示威，不少人都知道個大概，甚至有人說香港人的示威手法令人印象深刻。當地對抗警暴多年的團體指，明州的種族問題始於60年代，當時已有不少對抗警察暴力的暴亂發生，多年來每次發生類似事件，都會被警方冷處理，不少警察胡亂殺人後經常沒有後果，如今次竟有4名警員被落案控告，實屬萬中無一。

不過，警方一天未落實改革，類似事件仍然有機會重演。團體說，要與擁有權力的一方抗爭，「鬥長命」也許是唯一方法。他們於20年前成立，多年來花很長時間進行記錄和研究，包括記下警察的行為和情況，形容是「long struggle」(漫長的鬥爭)。那如今可算是守得雲開？他笑言可能仍要多等20年才能得到想要的結果，又認為香港亦不應失去希望，不應被虛假的承諾混淆。路仍很長，也許只有堅持下去，才會看到希望。

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