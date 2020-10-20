丹麥殺女記者發明家一度逃獄 已被警方拘捕

丹麥潛艇發明家馬德森（Peter Madsen）2018年因虐殺和肢解瑞典女記者沃爾（Kim Wall）被裁定謀殺罪成，遭判處終身監禁。當局周二指馬德森一度越獄，但後來已經被警方拘捕。當地傳媒指馬德森宣稱自己手持炸彈。

丹麥警方周二較早時在Twitter指，他們已在首都哥本哈根外拘捕一名越獄男子，但當時警方未有開名，其後警方發言人向傳媒證實男子為49歲的馬德森。

事發在在赫斯特維斯特（Herstedvester）監獄外，當地傳媒指情況持續至少一小時，但後來警方將馬德森帶走。小報《Ekstra Bladet》上載片段可見，馬德森雙手放在身後坐在草地上，被武裝警員包圍，並與警方保持距離。報道形容馬德森「腹部附近有皮帶狀的物件」，又指馬德森以「手槍般的物體」威脅獄警，同時聲稱自己持有炸彈。

哥本哈根市法院2018年就馬德森殺害30歲記者沃爾判處他終身監禁，馬德森否認自己殺人，稱沃爾是在其潛艇內意外死亡，但他承認將屍塊扔入海中，他其後上訴失敗，法院維持原判。案發於2017年8月，沃爾登上馬德森潛艇採訪後失蹤，約10日後屍塊陸續在克厄灣尋回；由於屍塊已腐化至無法確定死因，本案主要靠專家供詞入罪，相信沃爾是窒息或割喉而死，並曾遭性侵，私處有至少14處戳痕。

美聯社／英國《天空新聞》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！