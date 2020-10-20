白羅斯直擊︱軍警隨街濫捕 27人囚一室 有人離奇死亡失蹤

今年8月9日白羅斯大選，現任總统盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱以80%得票率「壓倒性」當選。外界普遍質疑選舉舞弊，引發延續至今的一連串示威活動及警民衝突。從第一天的示威起，政府就動用大量軍隊和特警，暴力打壓抗爭者，警暴問題激發更嚴重的社會動盪。抗爭運動至今超過兩個月仍在燃燒，總計被捕的示威者超過1.2萬人，受訪的3名被捕人士揭露他們遭受不同程度的暴力對待，少年Dziadow Stainislaw不但被警察要脅性侵和虐打，更與27人擠在小小監房，他記得的是因眾人呼氣而被弄濕的牆壁，以及獲分配的僅僅4塊麵包。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

翻譯：Pitor Markielau

Stainslaw憶說，8月10日晚上11時，他與女性友人Natsya途經人民友誼公園（Park Drushbu Narodu / Парк Дружбы народаў），突然兩架黑色車輛駛近，三名軍裝警察下車及包圍兩人，要求解鎖其手機。二人不情願下說出密碼，即被帶上當地人聞風喪膽的「移動監獄」（Avtazak / Аўтазак）。

「在警車上，警察不停用警棍與拳頭毆打我們至少15至20分鐘。」他們再被移交至臭名昭著的秘密警察‌‌‌——OMON（Otryad Mobil’nyy Osobogo Naznacheniya, Отряд мобильный особого назначения）。被送抵以暴力聞名的Akrescina （Акрэсцін）監獄後，獄警命令約100人雙手放身後、面壁下跪，他目擊被捕者躺在地上被不斷毆打。獄警一度誤將屬於他人的白色噴漆，當作是他的私人物品，將噴漆直噴向他頭上，竊竊地向其他警察說「對他提供特別照顧」。因為他頭上的油漆顯得甚為突出，故遭受更嚴厲的猛打，例如被鞭打小腿等部位，更不時施以言語羞辱，威脅以警棍性侵他。

他形容囚室的居住環境十分惡劣，27人被困一室，擠在只有四人床位的房間，各人輪流共用4張床及被鋪，有些人睡在地上及桌上。他描述「囚室很憋熱，大家都在呼吸，牆壁都是濕的」。囚犯每日獲分派少量麵包，少至27人共享4塊麵包。

警方拒絕讓他聯絡家人和律師，其父母一直奔波於監獄和警察局，尋找兒子下落。4日3夜後他終獲釋，此時其家人被他滿身瘡痍的外貌嚇到。至於Natsya，她最終在醫院內與家人重逢，這時才揭露她在困進囚室前曾被嚴重虐待，由獄醫判斷送往醫院搶救，僥倖逃過更多的煎熬。

大濫捕期間，因骨折、槍傷的人士擠滿醫院，每人身邊總有親友遭受其害，喚起全國關注警暴問題，由此引發國營企業發起大型罷工、歐洲等各國施壓下，政府終於承認無差別警暴，並於8月14日由內政部長公開道歉，釋放大部分被捕人士。但是，部分仍在囚者，後來被發現離奇死亡，例如在樹林內「上吊」，警方一律稱無可疑並拒絕追查，更拒絕交還遺體，至今仍有人失蹤。

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