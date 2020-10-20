玻利維亞前日舉行大選，民調機構指正流亡的左翼前總統莫拉萊斯（Evo Morales）欽點的繼任人、前經濟部長阿爾塞（Luis Arce）正大幅領先其餘三名總統候選人，他所屬的社會主義運動黨宣佈勝選。當局至昨日仍未完成點票。

票站關閉逾9小時後，當局只完成點算8%選票。早期結果顯示57歲的阿爾塞33%的得票率落後於67歲的反對派前總統梅薩（Carlos Mesa）的49%。之後民調機構宣佈在指定兩個票站的快速點票結果顯示，阿爾塞正以逾50%得票率領先梅薩的31%。

今次大選亦改選國會全數136個議席，料結果與總統大選結果呼應。已退選的反對派臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）承認社會主義運動黨將回朝。她推文說：「我恭喜勝出者，希望他們執政時以玻利維亞和民主為先。」

組聯合政府恢復改革

阿爾塞指國家「已恢復民主」，將「重獲穩定和社會和平」，又呼籲選民冷靜，「感謝玻利維亞人的支持和信任」，表示會尋求籌組聯合政府，「我相信玻利維亞人想重返原本的道路，我們會不帶仇恨地恢復改革進程，從過往的錯誤中學習」。

阿爾塞任職經濟部長逾10年內經濟大幅增長，貧窮問題有所改善。他主打的經濟公義牌在這個南美數一數二最窮的國家內具叫座力。不過玻國今年備受疫情衝擊，1,160萬人口中有13萬人染疫、逾8,400人死亡，今年國內生產總值料將縮減6.2%。如阿爾塞勝選上任，在振興經濟方面將面臨極大挑戰。另外，他亦要擺脫莫拉萊斯的影子。

糾正以往選舉流弊

執政近14年的莫拉萊斯在國內備受爭議。曾任農民工會領袖的他是首名獲選為總統的原住民，因出口貿易帶來的經濟增長獲廣泛支持，但因去年違憲競逐第四屆任期而民望下滑。

他去年10月被指選舉舞弊，引發全國長達三周的示威浪潮，造成至少36人死亡。軍警最終割席倒戈，他翌月下台，輾轉流亡墨西哥和阿根廷，其後因涉嫌慫恿支持者在首都製造混亂，被當局以涉嫌煽動叛亂和恐怖主義罪名通緝和禁止他再參選。

自去年大選動盪後，當局一改過去極速點票的做法，增設選舉部門，宣佈以五天時間仔細點票。

莫拉萊斯呼籲支持者耐心等候結果，不應引發暴力事件，「我們永不應忘記教訓，暴力只會產生暴力，這樣我們所有人都輸。」他曾承諾在阿爾塞勝選「翌日」就會回國。

如官方點票結果中，阿爾塞得票率不過40%以及領先幅度不足10個百分點就須進行次輪投票。

美聯社/法新社/路透社