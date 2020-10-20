美國大選｜辯論最終戰突加插靜音功能 特朗普轟不公平但會照出席

美國總統候選人最後一場電視辯論將於本港時間周五早上進行，預料特朗普會緊咬對手拜登兒子亨特的「電郵門」醜聞。為防重演首場辯論甫開始就不斷「叠聲」及插嘴對方發言，辯論委員會決定候選人每節頭2分鐘發言時，對手的咪高峯都會設為靜音。特朗普批評安排不公，但表示仍會出席辯論。

最後一場候選人辯論在田納西州許維爾市（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University） 舉行，身為主持人的全國廣播公司（NBC）駐白宮記者威爾克（Kristen Welker）已選定6大議題：防疫、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導。

不過這些議題並沒有包括近日持續發酵的「電郵門」醜聞，美國《紐約郵報》連日來揭露拜登及其兒子亨特跟烏克蘭和中國的企業存在複雜的利益關係。自這些報道出爐後，特朗普已多次在Twitter公開批評拜登父子，指拜登是國家安全威脅、腐敗政治代表、腐敗政客、拜登家族是犯罪企業等。

如果威爾克在辯論中不提及「電郵門」，相信特朗普仍會緊咬醜聞追擊，其高級競選顧問米勒（Jason Miller）表示：「我想你可以確定，總統會這樣做。」

為避免再次出現首場辯論不斷「叠聲」的情況，總統大選辯論委員會宣佈加入新規則，候選人在每節15分鐘的辯論當中，有2分鐘的開場發言，在這2分鐘的發言間，對手的咪高峯會保持靜音，好讓發言不被打斷，雙方完成開場發言後才會重開咪高峯。

特朗普批評安排不當，但也會參與辯論，「我會出席，但安排是非常不公平，他們改了題目是不公平，而且以一個有偏見的主播（當主持人）也是非常不公平」。

特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）也反對靜音安排，「特朗普希望跟拜登辯論，即使帶有偏見的委員會在最後一刻才改動規則，嘗試為他們心儀的候選人提供好處」。拜登發言人達克洛（TJ Ducklo）回應指，「跟平常一樣，比起國家危機，總統更關心辯論的規則」。

中央社/路透社

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