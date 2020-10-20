斯里蘭卡再向中國借錢 部長辯稱：剛好中國最有錢

斯里蘭卡目前正尋求向中國貸款7億美元（約54億港元），反對派及異見人士對當局依賴中國感到擔心，斯里蘭卡貨幣、金融市場與國營企業改革部國務部長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）受訪時辯護說，再向中國貸款是因中國「現在有最多錢」。

卡布拉爾接受《印度人報》訪問時指出，「在世界歷史上不同的時間，會有不同的國家有最多的錢，而現在（最有錢）似乎是中國，所以中國自然向全世界投資，我認為大家要尊重這一點」。

世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）估計，武漢肺炎疫情打擊下，斯里蘭卡今年的國內生產總值將收縮7%，但卡布拉爾仍對斯里蘭卡的財政狀況感到樂觀，他說斯里蘭卡正尋求不同償還債務的方式，包括從中國獲得更多貸款，與印度和中國建立貨幣兌換機制、發行武士債（Samurai bond）和熊貓債券（Panda bond）。

主管中共外交的中央政治局委員楊潔篪本月到訪斯里蘭卡，斯里蘭卡與中國訪問團正討論再向中國貸款7億美元。中國在3月才批准5億美元（約39億港元）的貸款，給斯里蘭卡作為對抗武漢肺炎衝擊的資金。斯里蘭卡迄今為止已向中國借款超過50億美元（約388億港元）。

另外，斯里蘭卡及馬爾代夫的官員表示，美國國務卿蓬佩奧將於下周訪問兩國，華盛頓希望對抗中國在該區的影響力。斯里蘭卡外交部一名發言人表示，蓬佩奧將會在下周三（28日）於首首都科倫坡（Colombo）主持雙邊會談；另有消息指，蓬佩奧同日會停留馬爾代夫首都馬利幾小時。蓬佩奧訪問亞洲的消息甚囂塵上，繼在日本的「四方安全對話」後，上周有印度消息指，蓬佩奧將與國防部長埃斯珀（Mark Esper）到訪印度新德里，與印度方面舉行年度會談。

印度《印度人報》／路透社／中央社

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