美國鼠患｜芝加哥連續6年成最嚴重災區 洛杉磯紐約緊隨其後

（北美通訊）美國多個州分在過去半年實施嚴格防疫措施，不少餐廳被迫臨時關門或結業，過去在食肆「搵食」的老鼠都要重新尋找食物來源。滅蟲公司Orkin公佈最新全美「鼠患最嚴重城市」， 由芝加哥繼續排於榜首，拿下「六連冠」。

該公司於去年9月1日至今年8月31日，統計全美各大城市的滅鼠個案次數，「屈居」芝加哥之後的，分別是洛杉磯、紐約，首都華盛頓特區就排第四。

有專家指，隨着未來數月氣溫逐漸下降，老鼠要尋找食物和棲息地過冬，將增加牠們的活動頻率，民眾要多加留意、嚴防鼠患。昆蟲學家赫特爾（Ben Hottel）表示，「老鼠是嗅探食物和尋找安居地方的專家，民居是牠們理想的棲息地，一旦牠們定居下來，便能夠快速大量繁殖。」

老鼠不但會帶來家居衞生問題，因為牠們屬嚙齒類動物，會啃咬包括電線、水管和煤氣管在內等各種物品，為房屋及附近環境造成巨大的破壞。

為防止鼠患，滅蟲公司建議民眾將食物儲存在金屬或玻璃容器中，並且蓋緊蓋子，因為食物小碎屑、垃圾以及穀物等乾貨，都是常見吸引老鼠的源頭。其次，應留意家居清潔，整理住所周圍的擁擠空間，減少老鼠藏身的地方。花園草叢也是老鼠理想的棲息地，與房屋接觸的樹枝，讓老鼠有機會由屋頂之類的高處進入屋內，盡量密封任何能讓老鼠有機可乘的小洞和裂縫，特別是在大門口下空隙加裝密封條，能有效阻止老鼠入屋。

美國鼠患最嚴重的十大城市：

1.芝加哥

2.洛杉磯

3.紐約

4.華盛頓特區

5.三藩市

6.底特律

7.費城

8.巴爾的摩

9.丹佛

10.明尼阿波利斯

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