俄軍方黑客針對法國大選 東京奧運發動攻擊 美司法部起訴6人

美國司法部周一起訴六名俄羅斯軍方情報機構官員，指他們針對法國大選、南韓平昌冬奧和日本東京奧運等發動網絡攻擊。

英國國家網路安全中心（NCSC）與美國情報機構採取聯合行動，揭露俄軍方黑客機構軍隊總參謀部情報總局（GRU），曾透過網絡攻擊試圖干預法國大選等。

GRU亦曾向即將舉行的東京奧運發動網絡攻擊，針對主辦單位、物流服務、贊助商等。英方指GRU試圖偽裝成南韓及中國黑客，針對2018年南韓平昌冬奧，包括攻擊網站導致不能打印門票、破壞場館的無線網絡。主要目標還包括廣播公司、滑雪場地、奧運主辦單位官員、服務供應商和贊助商。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）指，GRU不顧後果地針對東京奧運和殘奧，「英國將繼續與盟友合作，呼籲及應對未來的惡意網絡攻擊」。日方就指正與英美溝通了解詳情，會審視網絡保安安排以確保東京奧運順利舉行。

美國司法部周一起訴6名GRU人員，涉嫌「為俄羅斯戰略利益」而發動網絡攻擊，起訴書提供涉嫌黑客活動的細節，包括針對運動員的網絡攻擊及發送惡意軟件等。起訴書亦提到GRU涉嫌向2017年法國總統選舉、烏克蘭輸電網絡等策動攻擊。

美國助理司法部長德默斯（John Demers）形容是「單一團體發動的最具破壞性連環電腦攻擊」，「沒有國家像俄羅斯一樣，在網絡攻守能力上心懷惡意或不負責任地用於攻擊」。

英國《衞報》

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