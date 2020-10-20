與抖音達成合作協議 甲骨文創辦人即向美參議員捐贈25萬美元

（北美通訊）美國科技巨頭甲骨文公司（Oracle）早前與中國社交媒體公司字節跳動達成協議，成為抖音（Tiktok）在美業務的合作夥伴。 甲骨文公司創辦人兼行政總裁埃利森（Larry Ellison）被發現在完成交易後，向正尋求連任、共和黨籍南卡羅萊納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）所屬的政治行動委員會（簡稱PAC），捐贈25萬元（ 美元，下同）。

美國聯邦選舉委員會（Federal Election Committee）的文件顯示，埃利森在9月14日向名為「The Security is Strength」的政治行動委員會，捐贈25萬元。該委員會在2015年及今屆大選中，專門為格雷厄姆購買競選廣告。

該筆捐款在甲骨文公司擊敗另一科技巨頭微軟、成為抖音在美業務合作夥伴後僅數小時完成。格雷厄姆競選團隊發言人回應指，競選團隊與該政治行動委員會沒有任何關係，兩者獨立運作。

早前，白宮政府以國家安全為理由宣佈，除非抖音願意出售其業務，否則不得在美國營運。甲骨文與抖音的合作，得到財政部部長姆欽（Steve Mnuchin）支持，但受到共和民主兩黨對華鷹派議員批評，認為交易未能解決抖音母公司、字節跳動與中共密切關係的安全隱患問題。

格雷厄姆在甲骨文與抖音宣佈展開合作後表示，總統特朗普批准抖音把在美業務賣予給甲骨文和沃爾瑪，保護了美國消費者利益，並剔除中共威脅。

據報，格雷厄姆在促成雙方交易上，發揮重要角色。他在今年8月接受《Vanity Fair》雜誌訪問表示，自己在夏季向特朗普建議，由微軟或其他公司，接手字節跳動在美業務，「而若該平台可繼續在美國內營運，你可以感謝我（If Tiktok is saved, you can thank me）。」

目前，尋求連任參議員的格雷厄姆以46%支持度，領先對手、民主黨夏里遜（Jaime Harrison）的40%支持度，但格雷厄姆第三季度只籌得2,800萬元競選經費，遠落後於對手所籌得的5,700萬元。

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