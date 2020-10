與抖音達成合作協議 甲骨文創辦人即向美參議員捐贈25萬美元

(北美通訊)美國科技巨頭甲骨文公司(Oracle)早前與中國社交媒體公司字節跳動達成協議,成為抖音(Tiktok)在美業務的合作夥伴。 甲骨文公司創辦人兼行政總裁埃利森(Larry Ellison)被發現在完成交易後,向正尋求連任、共和黨籍南卡羅萊納州參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)所屬的政治行動委員會(簡稱PAC),捐贈25萬元( 美元,下同)。

美國聯邦選舉委員會(Federal Election Committee)的文件顯示,埃利森在9月14日向名為「The Security is Strength」的政治行動委員會,捐贈25萬元。該委員會在2015年及今屆大選中,專門為格雷厄姆購買競選廣告。

該筆捐款在甲骨文公司擊敗另一科技巨頭微軟、成為抖音在美業務合作夥伴後僅數小時完成。格雷厄姆競選團隊發言人回應指,競選團隊與該政治行動委員會沒有任何關係,兩者獨立運作。

早前,白宮政府以國家安全為理由宣佈,除非抖音願意出售其業務,否則不得在美國營運。甲骨文與抖音的合作,得到財政部部長姆欽(Steve Mnuchin)支持,但受到共和民主兩黨對華鷹派議員批評,認為交易未能解決抖音母公司、字節跳動與中共密切關係的安全隱患問題。

格雷厄姆在甲骨文與抖音宣佈展開合作後表示,總統特朗普批准抖音把在美業務賣予給甲骨文和沃爾瑪,保護了美國消費者利益,並剔除中共威脅。

據報,格雷厄姆在促成雙方交易上,發揮重要角色。他在今年8月接受《Vanity Fair》雜誌訪問表示,自己在夏季向特朗普建議,由微軟或其他公司,接手字節跳動在美業務,「而若該平台可繼續在美國內營運,你可以感謝我(If Tiktok is saved, you can thank me)。」

目前,尋求連任參議員的格雷厄姆以46%支持度,領先對手、民主黨夏里遜(Jaime Harrison)的40%支持度,但格雷厄姆第三季度只籌得2,800萬元競選經費,遠落後於對手所籌得的5,700萬元。

