武漢肺炎｜曾是歐洲防疫典範 捷克過早撤口罩令致疫情反彈

捷克在疫情爆發之初，因為率先規定民眾強制戴口罩，一度是歐洲防疫典模範，但近期卻淪為重疫區。專家抨擊，總理巴比什（Andrej Babis）民粹政治考量解除口罩令，才令國家遭到病毒肆虐。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，捷克曾是歐洲控制疫情最成功的國家之一。總理巴比什不到兩個月前曾自誇，他的國家是最佳防疫典範之一。

在疫情爆發之初，巴比什的中間民粹主義政府就迅速關閉邊界，並且實施全國性封鎖措施。許多國家也採取同樣行動，但不同的是，捷克要求所有人在住家以外地方配戴口罩。

捷克第一波疫情高峯出現於3月底，單日新增病例408宗，單日死亡人數最高發生於4月，18死。6月30日當天，未有任何病亡個案通報。但捷克政府在夏季解除嚴格口罩強制令，多數人將口罩留在家中，境內疫情逐漸開始回溫。

今年8月，捷克染疫人數攀升，學校準備重新開放，當時權威流行病學家麥達（Rastislav Madar）呼籲，政府應恢復在春季實行的嚴格口罩規定。

時任捷克衞生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）宣佈，將恢復在多數室內場所強制戴口罩，但巴比什斷然拒絕。渥伊泰赫只好撤銷許多規定，9月間毅然請辭。

就每百萬人感染數而言，捷克目前高過全球任何主要國家。本月16日，捷克新增逾11,000宗確診，創下單日新高。截至上周六，捷克境內染疫病故數比先前8個月的總和還要多。

捷克數據科學家盧特維格（Petr Ludwig）3月中旬積極推動強制戴口罩的人士之一，比西方衞生當局或世界衞生組織（WHO）的建議還早數個月。他表示：「我們當時並未說服政府，我們是藉由（社交網站）網紅說服公眾，之後政府才聽從，因為我們政府有點民粹主義。所以他們遵從公眾意見。」

盧特維格認為，巴比什8月間不下令強制戴口罩的決定，是出於民粹政治的計算，因為10月初的參議院選舉逼近。他說：「第一波疫情時，（政府）確信民眾想要戴口罩，所以他們推動戴口罩。現在，他們確信人們不想戴口罩。因此，他們反對（強制戴口罩）。選舉過後，他們開始再次推動一些較嚴格的規定，但為時已晚，因為病例已呈現幾何級數成長。」

美國有線新聞網絡

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