美國大選｜逾半州份禁止拍下選票 投票後selfie隨時犯法

（北美通訊）美國大選臨近，不少荷里活明星近日完成提前投票後，紛紛拍下選票「我已投票」（I voted）標記，上載照片至個人社交媒體。不過，在美國超過一半州份，如紐約州、伊利諾亞州、佛羅里達州、德州等，拍下選票或要求他人展示選票的做法，都會觸犯有關選舉法例。

今年，選擇以郵寄方式投票的選民大幅增加，很多選民不需親身前往票站，就可以拿到選票及投票。《紐約時報》指，預計有更多人替投票拍照，涉嫌違法。

在新罕布什爾州及加州，州政府近年放寬「上傳投票自拍相」的限制，因此，在加州的明星可以放心分享類似照片，到自己的社交媒體專頁上。

有份推動修改法例的加州州議會議員萊文（Marc Levine）認為，展示選票是一種展示公民參與政治的方式。他指，憲法《第一修正案》保護選民的政治自由，民眾完全有權向親友展示自己的選票。

不過，在部分州份如科羅拉多州，相關法例就令人困擾。由2017年起，當地選民可拍攝選票照片，並把照片上傳至網上，但活動不得在票站內進行。

新澤西州萊德大學政治學者拉斯穆森（Micah Rasmussen）指，大部分涉及投票的法例，撰寫於上世紀初期，初衷是為了保護選民隱私，防止選民欺詐（voter fraud）。雖然他希望州議員盡快就「禁止展示選票」的事項進行修訂，但仍呼籲選民現階段遵守有關法例。

美國居民到票站投票的歷史，可追溯至18世統末、投票站首次由澳洲送到美國開始。在此之前的英國殖民時期，民眾通過直呼其名或實物的方式進行投票，其後，民眾可將候選人的名字隨便寫於一紙上，以作選票，但當時的選舉程序涉及各類受賄、暴力威逼等問題。直至18世紀，選舉及投票事項逐漸完善，選票由政府統一印刷，選民亦需在指定空間內進行投票。

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