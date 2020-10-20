美國大選｜網上假資訊氾濫 美專家教四大防禦要點

（北美通訊）美國大選在即，網上流竄關於選舉的假資訊也越來越多。追蹤選舉錯誤訊息的組織Common Cause指，從2016年和2018年選舉周期開始，網上流傳大選的假訊息數量和頻率不斷增加，選民如何在海量資訊，分辨假資訊和防禦？專家建議，以下四個要點有助篩選訊息：

1. 關於如何投票的謬論

幾乎每個美國人都知道，在美國大選中有兩種投票方式，包括提前或在選舉日親自投票，以及郵寄方式投票。不過，有網民在社交媒體上發佈消息，鼓勵人們以短訊或在網上投票，但實際上這是不用行的。

上月，加州州長紐森（Gavin Newson）簽署行政命令，向每位選民發送郵寄選票，但有網民發出誤導帖文指，民眾因此不能再親自投票。事實上，任何選民都可以根據自己意願，到指定投票站投票。

監察組織Common Cause媒體與民主計劃主任格拉丘（Yosef Getachew）表示，散播假資訊的人利用武漢肺炎為由，發放虛假投票地點和投票時間，「利用我們所處的環境局勢來製造混亂。」

2.關於選舉欺詐的虛假事實

今屆大選，最令人擔心的錯誤資訊是選舉結果可以「被操縱」，從而動搖選民對選舉的信心。Common Cause競選副總裁利特爾伍德（Jesse Littlewood）說，「（散播假資訊的人）稱整個系統腐爛，或以某種方式破壞政治機構，令選民心中製造更多不確定性，最終影響選民決定。」

史丹福大學（Stanford University）、無黨派智囊團大西洋理事會（Atlantic Council）、協助分析數據的互聯網分析公司Graphika和華盛頓大學（University of Washington）研究人員，一直追蹤大選假消息例子。10月初，網上流傳帖文，包括一段被轉發了1,000多次的影片，聲稱特朗普競選團體撕毀數百份郵寄投票申請。事實上，被撕毀的郵件是印刷公司寄給回收商的多餘表格。

3. 網上恐嚇選民

9月，總統特朗普競選團隊在社交媒體上登廣告，呼籲「每一個身體健全的人」，加入監測投票站的「軍隊」；引發Facebook在10月初宣佈，禁止以暗示暴力的詞語如「軍隊」、「戰爭」等，來鼓勵人們加入成為投票站監測員，以免恐嚇選民。

研究誤導消息公司CARD Strategies的行政總裁懷安（Melissa Ryan）指，這些網上恐嚇字眼，很可能演化為暴力事件。在美國，恐嚇選民是非法行為，居民可向當地選舉官員舉報。

4.如何發現虛假資訊

每當在社交媒體上看到某些內容時，不要即時分享，而是多了解事件真偽，包括在可信的媒體上確認消息，甚至自己fact check。專家指，這些假消息通常有兩種形態，要不是令人感到極憤怒，要不是「好得難以置信」。如果發現虛假信息，專家建議不妨跟朋友、家人分享事件真相。

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