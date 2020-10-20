美國大選｜美情報總監：「電郵門」醜聞非俄國假消息 相信由亨特簽名電腦維修單亦曝光

美國總統民主黨候選人拜登及兒子亨特捲入「電郵門」醜聞，有民主黨人聲稱這些電郵是來自俄羅斯的虛假資訊，不過國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）反駁這說法。美國霍士新聞亦刊登相信有亨特簽署的電腦維修單據，證明「洩密」電腦確是屬於他。

眾議院情報委員會主席、民主黨的希夫（Adam Schiff）早前指，近期亨特被爆出的電郵，是由俄羅斯的發動的虛假的信息攻擊。拉特克里夫反駁說法，他說：「亨特的電腦不屬於俄羅斯虛假宣傳的一部分。讓我表明清楚立場，情報界不相信（這是俄羅斯做的），因為沒有情報支持這一點，我們沒有與希夫或任何其他議員分享情報。」

他進一步批評希夫，「有趣的是，對情報政治化抱怨得最多的人，就是那些將情報政治化的人」。他又補充，亨特的手提電腦目前「在聯邦調查局（FBI）手中」，並指「調查並不是圍繞俄羅斯的虛假信息」。

霍士新聞亦公開一些文件，其中一份是特拉華州電腦維修店的單據，單據上的簽署相信是亨特本人，還顯示這筆85美元（663港現元）的維修費是向亨特索款。另一些文件還包括電腦店負責人艾薩克（John Paul Mac Isaac）到FBI報案的紀錄，他講述了手提電腦中的內容；以及一份艾薩克在2019年12月9日，收到特拉華州地方法院的傳票，文件載有手提電腦和硬碟的序號。

「電郵門」事件緣起自去年4月，一名男子拿了三部手提電腦到特拉華州電腦維修店The Mac Shop修理，但過了90天後無人來領取，艾薩克其後發現電腦資料敏感，向州內多名議員求助不獲回應，FBI在去年12月取走該批電腦。不過，艾薩克當時預先複製硬碟資料，並轉交特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的律師科斯特洛（Robert Costello）。

美國霍士新聞/美國《紐約郵報》/《蘋果》資料室

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