菅義偉外訪第二站印尼 推動外長與防長會議

日本首相菅義偉周二結束在越南的訪問前往印尼，他與印尼總統佐科維多多會面，提到東南亞國家對日本推動其「自由開放的印度太平洋」構想至為重要，日本「致力為區內和平及繁榮作出貢獻」。

他與對方會面後，表示日本的「自由開放的印度太平洋」構想與印尼提出的東盟前景非常相似。他提到兩人同意加強雙邊防衞，並會推動第二次外長與防長會議，日本與美國、澳洲及其他國家也有類似的部長會議，而印尼是東盟唯一與日本有此安排的成員。

雙方還同意為達成國防裝備和技術轉讓協議而努力。日本自2014年放寬軍事出口，前首相安倍晉三積極推動國防裝備出口，菅義偉周一也與越南達成轉讓協議。日本已與包括美國、英國、菲律賓、馬來西亞等11個國家簽署國防裝備轉讓協議。

菅義偉在與佐科維多多會談後的聯合記者會上表示，將提供印尼500億日圓（36.8億港元）貸款，提供防疫物資及進行經濟合作。鑑於中國在南海主張權益，菅義偉在會談中也表示，希望印尼能一同促成基於法治、自由且開放的印度太平洋的實現。

日本正與美國、澳大利亞和印度一起推廣「自由開放的印度太平洋」願景，同時向印尼表達東京尊重國際規則，會成為比中國更好的東盟國家伙伴。中國在該地區單方面和軍事活動不斷升級，增加區域摩擦。

菅義偉於9月就任首相，首度出訪選擇越南和印尼，預定明晚返回日本。

美聯社/中央社

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