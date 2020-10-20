美國大選｜佛羅里達州有公司發預警 稱若拜登獲勝將裁員

（北美通訊）美國大選臨近，佛羅里達州一間製造公司近日向所有員工發信，暗示如果民主黨候選人拜登贏得今屆總統，公司將會在年底開始裁員。有員工認為，這是變相威脅。

據美國網站WESH稱，位於佛羅里達州的丹尼爾斯製造公司（Daniels Manufacturing Corporation，簡稱DMC）的總裁丹尼爾（George Daniels）向員工發出信函表示，「如果特朗普和共和黨人贏得大選，工廠就能繼續營運，但是，如果由拜登和民主黨獲勝，DMC可能會被迫在今年底或明年初開始裁員。」

收到這封信的其中一位員工史密斯（Stan Smith）表明會辭職，他認為，「每個人都有權自己選擇（總統），這樣的事情我不認為是正確的，就像我上班，我應該穿『黑人的命也是命』（Black Lives Matter）襯衫和帽子，並將這信息傳遞給所有人， 我覺得這很不公平。」

據報道指，有部分員工同意史密斯的想法，不過由於擔心遭到報復，所以匿名發言，亦有其他人則表示不反對這封信。

該公司總裁丹尼爾（George Daniels）向WESH發表聲明回應指，「我已經在這公司工作多年，有義務根據選舉的結果，讓員工知道可能會發生的事情。當然，他們應該投票選出想要的候選人。」

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