BLM支持率下跌　黑人踴躍提早投票求變

經過近年最大規模示威，弗洛伊德事件的公義不但仍未彰顯，制度亦未有實質改變，在示威帶來的破壞、加上總統特朗普及右翼媒體抨擊下，美國白人對「黑人的命也是命」（BLM）運動的支持有下跌趨勢。皮尤研究中心上月調查發現，支持BLM的白人由6月的60%大跌至9月的45%，拉美裔的支持亦由77%降至66%，相反黑人的支持則由86%微升至87%。

拜登黑人票料壓倒特

當前困局下，不少黑人選民都將目光暫時轉到總統選舉，以選票阻止他們眼中的種族主義者特朗普當選。不同民調都顯示拜登在黑人選民間有壓倒性優勢。路透社截至10月初的民調顯示，72%黑人被訪者支持拜登，拋離只得9%的特朗普，同一民調的白人中，特朗普以47%領先得36%的拜登；同期《華盛頓郵報》的民調，更顯示92%黑人選民支持拜登。

黑人選民傳統上傾向親身投票，確保選票會被接納，但黑人人口受武肺重擊，為保險計改以郵遞提早投票。在北卡羅來納州，逾143萬人已投票，當中22.5%是黑人選民，略高於他們在該州21%的選民比例，反映他們較踴躍提早投票，亦推動民主黨在大選日前的優勢；不過黑人選票因不合規定而被退回的比例同樣偏高，這種新投票趨勢最終如何影響結果，仍有待觀察。記者 林偉聰