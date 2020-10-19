美制裁五間香港船運公司 指之與「伊朗航運」做生意甚至助規避美制裁

美國周一宣佈將兩名中國男子和六間中國實體列入制裁名單，指之與伊朗船務公司「伊朗航運」（IRISL）有生意來往甚至協助該公司規避美國制裁。

美國國務院列出的六間中國實體包括：

DELIGHT SHIPPING COMPANY LIMITED

GRACIOUS SHIPPING COMPANY LIMITED

NOBLE SHIPPING COMPANY LIMITED

REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.

REACH SHIPPING LINES HONG KONG CO., LIMITED（仁達航運(香港)有限公司）

SUPREME SHIPPING COMPANY LIMITED

除了REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.，其他五間都是香港註冊公司。

另外，REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.的行政總裁Chen Guoping（又名Eric Chen）和總裁HE, Daniel Y.亦被列入黑名單。

那些個人和實體被列入財政部「特別指定國民名單」（Specially Designated Nationals list）後，其在美國的資產會被凍結，在美國境內的所有人及企業不得與黑名單上的對象交易。

國務卿蓬佩奧在聲明指，上述實體提供用於伊朗航運業的重要貨物或服務，其中REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.和仁達航運（香港）有限公司協助IRISL及其子公司規避美國制裁。蓬佩奧再次警告全球的持份者，與IRISL做生意，有被美國制裁之虞。

今次是美國前年退出伊朗核協議後涉及伊朗的最新一次制裁。美國今年8月在聯合國安全理事會會議上，尋求延長對伊朗武器禁運，在中國和俄羅斯反對下未獲通過。美國上月單方面宣佈恢復所有聯合國對伊朗的制裁措施，蓬佩奧批評伊朗無履行核協議規定，安理會亦未有延長對伊朗禁運武器的制裁，因此美國有權行動，恢復聯合國早前所有對伊朗的制裁，包括武器禁運，令世界更加安全。

路透社

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