童年崩壞｜迪士尼為經典卡通加警告字眼 「不當處理部份文化」

（北美通訊）迪士尼公司在其串流影片服務「Disney＋」平台上，近日在不少經典電影播放前，加插12秒免責聲明，警告觀眾將會看到「負面描寫（negative depictions）」或「不當處理部份人或文化（mistreatment of people or cultures）」的字眼。學者對於免責聲明的成效存疑，認為無助小朋友了解種族標籤問題。

在1941年經典卡通《小飛象》（Dumbo），或1953年《小飛俠》（Peter Pan）播放前，近日被加插12秒不能跳過的免責聲明，指「這些刻板印象在當時是錯誤的，現在也錯誤的。我們不想刪除此內容，而是要承認它的不良影響，並從中學習，令大家有一個更包容的未來。」

除以上兩套經典，1970年上映的《富貴貓》（The Aristocats）及1992年版本《阿拉丁》（Aladdin），電影頁面上也加入網站超連結，解釋箇中關於種族標籤的不合理場景。例如在《富貴貓》中，一隻斜眼﹑牙齒彎曲的貓，是誇大東亞種族的刻板印象，這隻貓在歌曲中提及芙蓉蛋和幸運籤餅，嘲笑了中國語言和文化；而《小飛俠》則不停以負面形象，歧視美洲原住民。

迪士尼指，因應非裔美國電影評論家協會和亞太娛樂業聯盟等組織建議，聘用了「第三方諮詢委員會」，為迪士尼在敏感的種族議題上提供建議及處理方法。迪士尼發言人指，免責聲明於2019年已經列出，但當時聲明指「此節目是按最初創建的方式呈現，可能包含過時的文化描寫。」最新修訂版本則於上周落實。

威斯康辛州大學研究電影和媒體中種族教授沙阿（Hemant Shah）認為，對於白人兒童觀看這些含種族定義及標籤的內容，有機會令他們覺得，種族標籤是正常的事；對其他種族的孩子而言，則有機會影響他們自尊心。然而，沙阿對該免責聲明能否改變電影對兒童的影響存有疑問，認為在孩子觀看這些內容時，家長或教師應從旁指導，使電影成為對種族歧視議題的學習機會。他又認為，迪士尼不單要加入免責聲明，亦應該提供更多有關教育計劃。

今年6月迪士尼亦表示，將改裝主題公園遊樂設施「飛越太空山」（Splash Mountain），取代設施沿用、1946年音樂劇《南方之歌》歌曲；由於《南方之歌》涉及種族主義內容，過去30年，迪士尼已經沒有發行這音樂劇。

除迪士尼外，不少品牌亦就種族歧視的敏感議題改變包裝，例如桂格燕麥公司（Quaker Oats）在6月份表示，鬆餅早餐品牌「傑米瑪阿姨」（Aunt Jemima）的黑人商標與時代精神不符，決定停用商標。

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