中美角力｜印尼拒美軍機降落入油 歸因中美關係日漸緊張「要保持中立」

路透社周二引述4名印尼高級官員消息指，印尼今年曾拒絕讓美國的P-8巡邏機降落在當地及入油，原因是中美間的競爭日烈，而印尼在外交政策上一直「保持中立」。

報道引述官員指，美國官員在7月及8月多次在「高級別」層面聯繫印尼國防和外交部長，請求讓在南中國海留意中方舉動的P-8海上巡邏機降落及補給燃油，但遭到印尼總統維多多（Joko Widodo）拒絕。

報道指美國的請求令印尼感到意外，官員稱因印尼政府長期在外交政策上保持中立，而印尼也從未試過讓外國軍隊在當地活動。美國及中國於東南亞的關係日漸緊張，印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）9月曾表示不想被捲入中美間的競爭。

維多多及印尼國防部長代表，美國國務院及美國駐耶加達大使館未有回應，至於美國國防部及馬爾蘇迪的代表也拒絕回應。

印尼前任駐美大使迪諾（Dino Patti Djalal）表示，印尼對於美國強烈的反中政策感不安，「情況很不對勁。我們不希望被拉進反中陣營，印尼要繼續保持獨立位置，但還有更深的經濟因素考慮，而中國已成為對印尼影響力最大的國家」。迪諾指印尼與中國的經貿合作不斷增長，是印尼不願選邊站的原因。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的亞太專家波林（Greg Poling）認為「這反映美國政府很少人了解印尼，她們的處事方式相對保守」。

路透社

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