英擬修內部市場法案換歐盟讓步

英國與歐盟的貿易協議談判僵持，據報英國或修訂極受歐盟非議的《內部市場法案》，換取歐盟在協議談判讓步。

或移除具爭議條文

彭博社前日引述消息指，昨日起接手審議內部市場法案的國會上議院，很可能會在未來數周抽走法案中最有爭議的部份，即違反了脫歐協議的條文，但不會全盤駁回法案。報道又指，英國首相約翰遜之後要決定保存法案與否，而消息認為他若與歐盟達成全面的貿易協議，就會放棄法案中最具爭議的部份或為法案「減辣」。

英國今年7月提出《內部市場法案》，授權英國單方面重寫去年與歐盟達成的分手協議中北愛爾蘭貿易的部份，確保英國脫歐過渡期結束後，國內仍可自由貿易；法案上月獲國會下議院通過，但可能違反國際法。歐盟領袖一直要求英國刪去北愛貿易相關條文，並以放棄雙方的貿易談判作威脅。英方一直強調若與歐盟的貿易等未來關係談判順利，則毋須動用內部市場法案。彭博報道引述的消息人士指，法案一直都是英方的談判策略。

約翰遜上周五雖「打定輸數」，揚言集中準備過渡期結束也無貿易協議，但昨日與歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）開會討論內部市場法案相關議題的內閣辦公廳部長高文浩謂，貿易協議談判的大門仍然「半開」，但前提是雙方都讓步。

彭博社/路透社