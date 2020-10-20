武漢肺炎｜紐約州批准重開滑雪場 須遵守多項防疫措施

（北美通訊）因應武漢肺炎疫情反彈，紐約州早前推出「三級制」封區措施；隨著社區感染率回落，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周日宣佈，或於本周稍後時間放寛封區措施。州政府亦批准滑雪場在遵守各防疫措施下，下月起重新營業。

由11月6日起，紐約州內滑雪場將可以重開，但室外接待能力只能限制於50%內，限制纜車車廂的乘客人數，任何人除了用餐和滑雪時，均須戴上口罩。滑雪場內，所有人必需保持社交距離，滑雪班每次不能收取超過10名學員，所有出租器材必須消毒才能再次借出。科莫表示，各滑雪場在旅客高峰期或部分滑雪路線關閉時，亦須把登山人數減少25%

另外，紐約州兩星期前再次「封區」，隨著感染率下降，如布魯克林疫情最嚴重紅區（red zone），確診率在9月27日至10月3日高見6.69%，上周六已回落至4.92%；皇后區重災區確診率，亦由兩周前的2.97%，回落至上周六1.89%。當局或於本周稍後時間，宣佈放寛防疫措施。

另一方面，紐約巿警方周六晚上在皇后區臭氧公園（Ozone Park）一所宴會場所內，搗破非法室內聚會。當時，場內超過200人舉行派對，所有人都沒有保持社交距離，甚少人戴上口罩。當局向該場所東主發出傳票，控告他違反防疫緊急命令，以及在沒有申領酒牌下非法賣酒。目前，紐約州娛樂場所最高接待能力為原有設計的25%，同時要遵守口罩令及保持社交距離。

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