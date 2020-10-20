英國脫歐｜約翰遜：明年不會與歐盟進行貿易談判 協議須在年底前達成

距離英國完成脫歐的限期逐漸逼近，但雙方仍未就貿易安排達成協議。英國首相約翰遜透過發言人表示，明年不會再與歐盟進行貿易談判，任何相關協議都要在今年內完成。

約翰遜發言人指：「我們一再清楚強調，任何協議都要在過渡期結束之前落實，我們明年不會重返談判桌。我們一定要為平民和企業帶來確實的東西，而永無休止的談判是不能做到。」

負責脫歐談判的英國內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）早前在英國《泰晤士報》撰文，表示不希望看到英國「無協議脫歐」，但英國同時已逐漸準備好會出現這局面。

高文浩進一步指，英國可能會以「澳洲模式」脫歐，在世界貿易組織（WTO）的框架下與歐洲經商。雖然有輿論認為「澳洲模式」其實等同「無協商脫歐」，他強調希望歐盟在態度和政策上都要徹底改變，令談判重回正軌。

英國在今年1月31日已正式脫歐，之後的11個月是過渡期，今年12月31日就要完成所有相關程序。約翰遜早前將10月15日定為雙方達成貿易協議的死線，而歐盟就定為10月31日，雙方都希望對方讓步，而遲遲未能達成協議。

路透社/中通社

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