美國大選｜特朗普轟傳媒偏幫拜登 「不報道電郵門醜聞的也是罪犯」

距離美國總統大選投票日還有15天，民調落後於對手拜登的總統特朗普，周一批評有傳媒偏袒對手拜登。他又向競選團對打氣，叫他們少看有關選情的新聞報道。

特朗普在視像會議中說：「我們會勝出，也許在兩三個禮拜之前，我還不會這樣告訴各位。」特朗普聽說他競選陣營內的士氣低落，於是宣稱他對自己的勝算從未如此有信心，「今天是我在兩次競選期間感覺最好的一天……我們從未如同今天一般強勢。」他鼓勵助選人員，不要在意有關選戰的新聞報道。

特朗普這番話是衝着《紐約時報》周日一篇報道而說，報道指他選情「危危乎」。他周一推文反指《紐約時報》沒有報道他在許多州分民調領先，勝券在握。

另外，美媒上周大爆拜登之子亨特「電郵門」醜聞，揭發拜登兩父子涉在烏克蘭和中國的利益瓜葛，特朗普團隊連日來屢指拜登為「罪犯」、「貪腐政客」。特朗普周一在亞利桑那州被記者質疑有關競選策略時對記者說：「他（拜登）是罪犯。他斷正，閱讀他的手提電腦。你知這裏誰是罪犯？不報道（拜登醜聞）的就是罪犯。」

特朗普團隊亦有牢騷，指周四舉行的選前最後一場電視辯論竟不以外交為焦點，是偏幫拜登，要求更改辯論形式。

辯論將在田納西州納什維爾市（Nashville）貝爾蒙特大學舉行。特朗普高級競選顧問米勒（Jason Miller）周一推文，指最後一場競選辯論按傳統上應聚焦國際事務，但總統選舉辯論委員會卻選擇辯論武漢肺炎、氣候變化、國家安全等議題，是偏幫拜登，令他毋須回應被中共收買、支持沒完沒了的戰爭、將一板板的鈔票運往伊朗等事情。

主持辯論的全國廣播公司（NBC）記者駐白宮記者威爾克（Kristen Welker）亦曾被特朗普團隊指為偏袒拜登。

美聯社／《紐約時報》／德新社

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