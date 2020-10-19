美國大選｜選票延續BLM不利特朗普選情 民調顯示最多9成黑人撐拜登

黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員殺死，觸發席捲全球的Black Lives Matter（BLM）運動。不過在位處風眼的明尼亞波利斯，原本承諾的「解散警隊」被煞停，涉事警員仍獲准保釋候審。運動要求的公義遠遠未到，黑人選民將目光暫轉至總統選舉，多個民調都顯示拜登在黑人選民間獲7成至9成的支持，遠遠拋離得個位數支持的特朗普，而疫情下更多黑人願意以郵遞提早投票，推動民主黨在選舉日前的優勢。

記者 林偉聰

今年6月，當BLM示威怒火燒遍明尼亞波利斯之際，當地市議會的部分議員出席集會，公開承諾會截斷警隊資金，並聲言要「結束我們認知中的這種警政（end policing as we know it）」。3星期後，市議會更推出並通過方案，提出設立全新部門代替警隊，建議引來其他地方的示威者仿傚爭取，亦令美國政界人士大感驚訝。

不過，由於建議涉及更改市憲章，須經憲章委員會同意，並舉行全民公投通過；市議會原本希望推動將方案加速放在今年11月的總統選舉中一併表決，但憲章委員會認為方案需要更多研究，8月否決將其放在公投議程，變相剎停計劃。

另一邊廂，殺死洛伊德的警員喬文（Derek Chauvin）雖然已經被起訴，但獲准以100萬美元擔保保釋，更因報稱生命受到威脅，獲准離開明尼蘇達州，到相鄰的州分候審。

經過了近年最大規模示威，不但事件的公義仍未彰顯，制度又未有任何實質改變，在示威帶來的破壞、加上總統特朗普及右翼媒體的抨擊下，美國白人對BLM運動的支持反而有下跌趨勢。智庫Pew Research Centre上月調查發現，支持BLM的白人由6月的60%大跌至9月的45%，拉丁裔的支持亦由77%降至66%，相反黑人的支持則由86%微升至87%。

當前困局下，不少黑人選民都將目光暫時轉到總統選舉，以選票阻止他們眼中的種族主義者、連對白人至上主義組織都拒絕譴責的特朗普當選。一如既往，不同民調都顯示民主黨拜登在黑人選民之間有壓倒性優勢，薩福克大學與《今日美國》上月初的聯合民調顯示，82%的黑人被訪者會投票給拜登，投給特朗普的僅4%；同一民調中，特朗普在白人被訪者中以49%對41%領先拜登。

《路透社》截至10月初的民調則顯示，72%黑人被訪者支持拜登，拋離只得9%的特朗普，同一民調的白人中，特朗普以47%領先得36%的拜登；同期《華盛頓郵報》的民調，更顯示92%黑人選民支持拜登。

黑人選民傳統上傾向親身到票站投票，確保選票會被接納，但黑人社群受武漢肺炎重擊，不少黑人選民為保險計，開始改以郵遞提早投票。在北卡羅萊納州，逾143萬人已經投票，當中22.5%是黑人選民，略高於他們在該州21%的選民比例，反映他們較踴躍提早投票，亦有助推動民主黨在大選日前的優勢；不過黑人選票因不合規定而被退回的比例同樣偏高，這種新投票趨勢最終如何影響結果，仍有待觀察。

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