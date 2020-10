美國大選｜選票延續BLM不利特朗普選情 民調顯示最多9成黑人撐拜登

黑人弗洛伊德(George Floyd)被警員殺死,觸發席捲全球的Black Lives Matter(BLM)運動。不過在位處風眼的明尼亞波利斯,原本承諾的「解散警隊」被煞停,涉事警員仍獲准保釋候審。運動要求的公義遠遠未到,黑人選民將目光暫轉至總統選舉,多個民調都顯示拜登在黑人選民間獲7成至9成的支持,遠遠拋離得個位數支持的特朗普,而疫情下更多黑人願意以郵遞提早投票,推動民主黨在選舉日前的優勢。

記者 林偉聰

今年6月,當BLM示威怒火燒遍明尼亞波利斯之際,當地市議會的部分議員出席集會,公開承諾會截斷警隊資金,並聲言要「結束我們認知中的這種警政(end policing as we know it)」。3星期後,市議會更推出並通過方案,提出設立全新部門代替警隊,建議引來其他地方的示威者仿傚爭取,亦令美國政界人士大感驚訝。

不過,由於建議涉及更改市憲章,須經憲章委員會同意,並舉行全民公投通過;市議會原本希望推動將方案加速放在今年11月的總統選舉中一併表決,但憲章委員會認為方案需要更多研究,8月否決將其放在公投議程,變相剎停計劃。

另一邊廂,殺死洛伊德的警員喬文(Derek Chauvin)雖然已經被起訴,但獲准以100萬美元擔保保釋,更因報稱生命受到威脅,獲准離開明尼蘇達州,到相鄰的州分候審。

經過了近年最大規模示威,不但事件的公義仍未彰顯,制度又未有任何實質改變,在示威帶來的破壞、加上總統特朗普及右翼媒體的抨擊下,美國白人對BLM運動的支持反而有下跌趨勢。智庫Pew Research Centre上月調查發現,支持BLM的白人由6月的60%大跌至9月的45%,拉丁裔的支持亦由77%降至66%,相反黑人的支持則由86%微升至87%。

當前困局下,不少黑人選民都將目光暫時轉到總統選舉,以選票阻止他們眼中的種族主義者、連對白人至上主義組織都拒絕譴責的特朗普當選。一如既往,不同民調都顯示民主黨拜登在黑人選民之間有壓倒性優勢,薩福克大學與《今日美國》上月初的聯合民調顯示,82%的黑人被訪者會投票給拜登,投給特朗普的僅4%;同一民調中,特朗普在白人被訪者中以49%對41%領先拜登。

《路透社》截至10月初的民調則顯示,72%黑人被訪者支持拜登,拋離只得9%的特朗普,同一民調的白人中,特朗普以47%領先得36%的拜登;同期《華盛頓郵報》的民調,更顯示92%黑人選民支持拜登。

黑人選民傳統上傾向親身到票站投票,確保選票會被接納,但黑人社群受武漢肺炎重擊,不少黑人選民為保險計,開始改以郵遞提早投票。在北卡羅萊納州,逾143萬人已經投票,當中22.5%是黑人選民,略高於他們在該州21%的選民比例,反映他們較踴躍提早投票,亦有助推動民主黨在大選日前的優勢;不過黑人選票因不合規定而被退回的比例同樣偏高,這種新投票趨勢最終如何影響結果,仍有待觀察。

