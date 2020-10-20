美國大選｜特朗普指福西是「災難」 「大家已聽厭他的話」

美國總統特朗普周一為競選團隊打氣時大發牢騷，宣洩對首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）的不滿，斥對方是「災難」。

特朗普周一前往亞利桑那州拉票前，在拉斯維加斯特朗普國際酒店向競選團隊發表視像講話，其間談到武漢肺炎疫情，說國民已經厭倦防疫限制措施，「大家都在說：『無論如何，別管我們。』他們厭了。大家已經聽福西和這些白痴聽到厭……福西是好好先生。他在這裏已經500年了。」他坦言，為免招來更多麻煩才不炒福西，指「福西是災難。如果我聽他話，美國已經死50萬人了」。

福西1984年起擔任國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任，是傳染病權威，美國爆發疫情，身為白宮抗疫小組成員的福西與特朗普就如何抗疫常有齟齬，曾有傳特朗普因不滿福西而打算辭退他。

特朗普發表不科學的言論時，福西有時會直斥其非。在周日播出的新聞節目《六十分鐘時事雜誌》中，福西坦言對特朗普中招不感意外，說每當見到他出席人多而無保持社交距離、無人戴口罩的場合，他就擔心特朗普會染疾。

早前特朗普一個競選廣告剪輯了福西一段稱讚某某抗疫出色的言論，福西稱被斷章取義，指出那番言論不是讚特朗普，強調出任公職以來從未表態支持任何政治選舉候選人。

競選對手拜登的競選團隊周一發表聲明，指特朗普的競選總結陳詞竟然選擇公然嘲諷拜登信任科學，認為科學是保障美國人生命的最佳工具，特朗普的魯莽疏忽才危及更多生命。

美聯社／路透社

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