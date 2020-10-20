白羅斯直擊︱獄中響遍慘叫聲 被囚者目睹有人死亡

8月14日，白羅斯警方釋放大批被捕者，顯示警方無差別地濫捕市民。Stainslaw在囚室內從囚友中得悉，大部分被關進內的人，不但沒有參與示威活動，有人甚至不過行經示威現場附近的購物中心。至他與Natsya被獲釋後，警方亦從沒解釋兩人被捕的原因。

另一位囚禁了15天的被捕者Mikhail Chuprynski表示，警員任意進入其住所，拘捕至少30人，他終被控以非法集結，判處15日監禁。他認為「判決是由警方而不是法庭決定」。他亦目擊警察虐打其他囚犯，他憶述，5人用的牢房，擠了總共47人，只有一個小小的換氣孔，周遭不時傳來慘叫聲和鞭打聲，甚至熬至第五天，各人才被獲發少量麵包充飢。

對於有人在監獄內死去的傳聞，他個人認為可信，「因為我看到最少有兩個人躺在地上被布蓋着」，被放置在監獄庭園。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

翻譯：Pitor Markielau

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！