武漢肺炎｜紐約專上學院逾700學生確診 校長辭職「尋求其他機會」

美國紐約州立大學奧尼昂塔分校（SUNY Oneonta）自8月17日開學以來，至少錄得712名學生確診武漢肺炎，校方並未要求學生抵校時接受檢測或隔離，致病毒迅速擴散，校長已辭職，但校方稱她並非在疫情中臨陣脫逃。

紐約州立大學總校長馬拉特拉斯（Jim Malatras）上周四發聲明宣佈新的臨時校長人選時，表示原校長莫里斯（Dr. Barbara Jean Morris）已交接其校長職位，希望「尋求其他機會」。紐約州立大學發言人杜爾索（Jim Urso）確認莫里斯已辭職，指她辭職的時機與疫情危機無關，「肺炎數字在9月初增加。我想澄清她並非在數字飆升期間辭職。她並未在這場危機期間辭職。我們正對評估發生了甚麼事」。

紐約州立大學整個大學系統61間院校，錄得1,167宗確診，單是奧尼昂塔分校學生確診人數，已經佔了整個大學系統確診學生超過一半人。奧尼昂塔分校約有6,700名學生，確診人數飆升導致奧尼昂塔分校在8月底停止面授課程，全部改為網上搜課。

奧尼昂塔分校學生獲准重返校園時，校方並未要求學生抵校時要做檢測或隔離，校內確診數字很快開始飆升，到領導層嘗試懲罰不遵守社交距離令的學生時，病毒已經擴散。杜爾索表示：「我們承認奧尼昂塔應對秋季復課所實施的應對措施有數項問題。我們的總校長承認事件。」

紐約州立大學珀彻斯分校（SUNY Purchase）前臨時校長（Dennis Craig），將成為奧尼昂塔分校的代理校長，珀彻斯分校自本學期開學以來只錄得三宗確診。

奧尼昂塔分校非住校生肯尼（Eryn Kenney）表示，她希望校方採取更多防疫措施，「我認為莫里斯校長對武漢肺炎理應處理得更好。多數紐約州立大學院校都在開學前要求檢測。我姐妹讀普拉茨堡分校（SUNY Plattsburgh），也需要檢測。」她認為校方應該對社交距離採取更多限制，希望校方跟從其他大學做法，強制住校生隔離，但她也承認學生要為病毒失控擴散負上一些責任，「如果學生沒有開派對或不戴口罩四處走動，本可避免很多（病毒）傳播」。

美國有線新聞網絡

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