武漢肺炎｜美國救市方案周二終極談判 兩黨仍有分歧

（北美通訊）美國民主黨及共和黨對於新一輪疫情緩困措施，拉鋸已久。對於能否11月大選前通過，民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，周二將是限期，希望與白宮達成共識，但未知道能否通過共和黨主導的參議院一關。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）早前表明，大部分共和黨參議員，不贊成大筆金額的救市方案。不過，總統特朗普周日在一場競選活動中揚言，已準備好配對民主黨提出的2.2萬億元（美元﹒下同）救市方案，金額甚至更高，「這不代表所有共和黨人會認同，但我認為黨友們最終會通過」。

佩洛西認為，金額不是唯一障礙，她周日接受訪問表示，兩黨仍就新一輪救市法案內容討價還價，在幾個關鍵問題上存分歧，例如對各州分的援助，以及共和黨要求僱主責任保障等，使方案拉鋸了數月。她表示，如果周二兩黨仍然未能達成共識，代表方案不能在大選前落實，雙方仍會在大選後繼續談判。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，已經與麥康奈爾對話，如果佩洛西能夠與白宮達成協議，麥康奈爾會將其付諸表決，讓救市方案幫助美國人民，「目前談判進度非常良好」。在佩洛西與財長姆欽（Steven Mnuchin）談判之際，麥康奈爾及共和黨提出一項較小型救市計劃，金額只有5,000億元，目標為小企業貸款計劃加碼，繼續提供額外失業救濟金﹑助學金和病毒檢測資金等，將於周二投票表決，但預料民主黨將出手阻止；小規模救市計劃亦違背特朗普主張的「大型或取消」（Go big or go home!）意願。

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