諾基亞建月球首個4G網絡 為NASA長駐月球作準備

芬蘭電訊設備大廠諾基亞（Nokia）獲美國太空總署（NASA）批出價值1,410萬美元（1.1億港元）的合約，將於2022年在月球鋪設首個流動通訊網絡。

諾基亞表示，月球網絡會應用在地球累積了10年經驗、比較成熟可靠的4G/LTE技術，但會預留空間，將來升級至數據傳輸更快的5G系統。月球基站集合低耗能、超小型和超強化的特點，能抵禦升空及着陸時的衝擊，並確保在月球惡劣的環境下運作正常。

NASA計劃在2024年派太空人重返月球，為將來人類遠征火星進行各種前期準備和實驗，諾基亞鋪網正是要為太空人長駐月球做好準備。除了一般的語音及視像通訊，月球4G網絡還肩負「重要的指揮及控制功能、遙控各種的月球探測車、提供實時導航及串流高清影像直播」。

諾基亞將與美國德薩斯州公司Intuitive Machines合作，使用後者研發的小型登陸器，將4G基站送上月球表面。

美聯社/ 法新社

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