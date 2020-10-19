白羅斯直擊︱塞手榴彈入被捕者內褲威嚇 疑有俄羅斯秘密警察執法

在白羅斯8月大圍捕中被捕的匿名抗爭者A稱，他被押上警車後，警察將一枚手榴彈塞進他的內褲，停車把他拉到草地，並威脅說「我們會拔掉安全環，把你炸得粉身碎骨，然後匯報你死於不明的爆炸裝置」。警察更逼令他用牙齒咬着沉重的背包一邊走路，一邊從後鞭打他，他因此失去了門牙。

A續說，他目擊有少女被威脅強姦殺害，而跑得慢、跌倒的人，迎來的又是一輪毒打。有人嘗試向警察稱自己患有哮喘，即被警察用軍靴踩在地上、踐踏喉嚨，並威嚇道：「你死了我們毫不在乎，也不用負責」。混亂中難以分辨OMON、特警等人的身分，但A聽到有警察輕佻地揶揄：「你們的Batska‌‌‌‌（‌意即父親）很好啊！你為什麼不喜歡他？」惟白羅斯人一早不用「Batska / батька」稱呼盧卡申科，加上口音的差別，他認為從俄羅斯派遣過來的秘密警察已混入其中。

送押途中，A被鐵棒毒打，頭部大量出血，幾度休克失去知覺。抵達監獄時，A從巴士門跌蕩出來，警察指稱他「應該是吸毒過量」，然後一手扔在草地上。獄醫診斷他不適宜被拘留，連同一批被拒收的重傷人士送到醫院。A回想，他算是幸運的一群，因他目擊一些被警察認定是組織者的人，不論傷勢輕重，其頭部一律被塗上紅漆，分流到其他監房接受「特別服務」。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

翻譯：Pitor Markielau

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