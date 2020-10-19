武漢肺炎●全球疫情｜馬克龍67歲夫人自我隔離 威爾斯周五起全面封鎖17天

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經突破4,015萬，全球死亡人數超過111萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過816萬宗，死亡人數逼近22萬人。印度確診人數接近755萬，位居全球第二，死亡人數超過11.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破523萬，死亡人數逼近15.4萬。俄羅斯確診人超過140萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

馬克龍夫人自我隔離

法國BFMT電視台周一報道，總統馬克龍的67歲夫人布麗吉特（Brigitte Macron），上周四曾與一名武漢肺炎確診者有接觸，雖沒病徵，但將自我隔離七天。

英國威爾斯周五起全面封鎖17日

英國疫情持續升溫，確診人數持續上升，根據最新數據，新增18,804人確診，80人病故，累計741,212人確診，43,726人病故。

首相府發言人周一表示，大曼徹斯特郡的確診個案在14日間增加兩倍，如果情況沒改善，醫院深切治療部的床位會在不足一個月內爆滿。當局正研究將該郡的疫情警戒級別提升是三級制中的最高級。

威爾斯地區周一宣佈周五傍晚6時起實施全面封鎖令，其間民眾必須留在家中，餐廳、酒吧及非必要商店將全面暫停營業，所有康樂事業、社區中心、圖書館將全面關閉，宗教場所除葬禮婚禮外不得舉行宗教儀式。威爾斯地區大學將持續提供部份個人及網上課程，若學生選擇留在學校，這段期間同樣建議待在宿舍中。與非同住者室內室外會面一律禁止，直到11月9日。

英國的英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭、蘇格蘭4大地區的防疫措施由各地方政府隨疫情自行調整。英國自9月中旬爆發第2波疫情以來，威爾斯是第一個宣佈實施全面封鎖令的地區。

威爾斯首席部長張建輝（Mark Drakeford）表示，推出短暫、強力、嚴格的「防火」措施，是希望力挽狂瀾，爭取時間減緩病毒傳播速度。他表示，在封鎖令期間，非必要的跨境活動必須一律禁止。

威爾斯3月疫情爆發時也宣布類似封鎖令，長達數月，但張建輝表示，這次禁令只為期17天。

法新社／英國廣播公司／美國有線新聞網絡

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