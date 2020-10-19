美國大選｜直擊｜走訪明州黑人運動發源地 抗警暴組織：拜登說得動聽 不是救星

關係全球局勢及中美關係、被形容為有史以來最重要選戰的美國總統大選，尚有半個月便正式進行投票，現任總統特朗普與對手拜登的選戰越趨白熱化。《蘋果》記者抵達武漢肺炎仍然肆虐的美國多個城市，包括關鍵搖擺州份等直擊當地拉票活動、聽聽選民心聲，及當地香港人、華人對大選的取態，今日起作多日報道，首站將直擊「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動發源地明尼蘇達州，了解運動對當地民意的影響。

記者 鍾雅宜 何家達 林偉誠 美國直擊

過去近半年示威不斷的明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯，至今抗爭尚未功，採訪當日該市便有大型集會向政府表達不滿。有當地抗警暴組織形容，不少運動支持者或會支持拜登，因認為特朗普在處理黑人運動上表現太差，但拜登以往有種族歧視前科，故即使他上場亦不期望帶來太大改變。

「黑人的命也是命」示威抗爭運動於今年5月底在明尼亞波利斯爆發，非裔男子弗洛伊德(George Floyd)在當地被警員壓頸殺死，迅即惹起民眾憤怒，示威更席捲全美。在明市有20多年歷史的抗警暴組織「Communities United Against Police Brutality」，其董事會成員Dave Bicking接受《蘋果》訪問時透露，事發當日警方曾講大話掩飾，翌日片段流出來激起民憤，他指該市的種族歧視及警暴問題積存已久，因此示威活動一發不可收拾。

他稱最初示威集會尚算和平有序，警方卻以催淚煙、橡膠子彈及胡椒噴霧等對付示威者，其後曾有人搶掠及縱火等，涉事的警局亦受到破壞要停用。Dave稱，當地示威活動至今已4個多月尚未停止，雖然4個涉事警員先後被起訴，市政府亦聲稱會減少警察撥款及改革警隊，但Dave形容「至今已事隔4個月，實際上根本沒有做什麼，改革的公眾諮詢尚未展開，甚至早前一筆涉及肺炎的緊急撥款，警察撥款的減少比例較其他部門還要少。」因此至今民怨未息。

總統大選臨近，Dave直言該市似乎較傾向民主黨，但比較兩黨候選人，處事手法其實不相伯仲，只是說法有不同，如拜登「口上說得好聽」，曾與示威民眾見面，但以往任參議員時拜登曾積極推動犯罪法案(《暴力犯罪控制和執法法案》)，故他有種族歧視的前科，即使他上場亦不期望會對黑人運動有幫助，「相信他不會成為(黑人運動)的救星」。

Dave亦直言，抗爭運動很講求市政府的處理手法，故運動對大選未必有直接影響力。他亦認為該市不少人亦受到騷亂影響，或許民意因此變得兩極，「有部分人會支持特朗普，因為想停止部分搶掠及縱火行為。」

非裔的DJ Hooker至今仍積極參與抗爭，他19歲時曾受警察羞辱。他直言特朗普明顯反對運動，視部分示威人士為恐怖組織，亦支持「白人至上」主義，故絕不會投票予他。至於拜登，他雖提過支持運動，「但不知是否真正可信，而在奧巴馬年代，拜登對改善有色人種待遇的政策亦不多。」故仍在考慮是否投票予拜登，亦會考慮其他因素。

至於被壓頸致死的弗洛伊德（George Floyd），其外甥Cortez Rice4個多月來仍堅持抗爭、不惜由明尼蘇達州步行22日至首都華盛頓抗議，他指警察雖曾道歉，但至今毫無實質改善行動，認為「No juctice, No peace(沒有公義便沒有和平)」，會繼續堅持走上街直至政府真正聽到人民聲音，他又呼籲選民積極投票，認為選票才能帶來改變。

事件至今4個月，10月初明尼亞波利斯因涉嫌殺死弗洛伊德的「主犯」警員喬文（Derek Chauvin）獲得保釋，被批不公平，再引發多次示威集會。《蘋果》10月抵達當地採訪當日遇上於市政廳一帶舉行的集會，約一、二百人參與。其中死者弗洛伊德外甥Cortez Rice亦有在場，他向《蘋果》稱，不滿殺死其叔叔的警察日前獲得保釋，形容他幾乎毋須花錢，只需一個簽名便獲保釋出來。根據當地報道，涉事主犯喬文獲准以100萬美元的非現金保證金從監獄獲釋，其餘3名警員早前亦已分別獲保釋。

Cortez Rice形容，此情況完全不公義，因不少示威中被捕的人士仍被扣留， 亦不輕易保釋。他稱自己多月來幾乎沒有缺席任何示威，他形容雖然每次遊行集會，警察均會想盡辦法阻止，但他和不少人仍會堅持下去，「我們要求政府有實際行動，不只是為了我的叔叔，也為所有因為警察而失去親人的人、任何受到種族歧視或死於槍下的人。」

除了示威持續，弗洛伊德被殺現場至今仍被悼念人士「佔領」，記者走訪位於芝加哥大街(Chicago Avenue)的事發現場，該處已變身「弗洛伊德廣場(George Floyd Square）」，十字路口被擺設路障，中間放置了代表黑人運動手勢的石碑，亦設有花壇，掛有弗洛伊德的大型畫像，不時有人前來獻花及寫下字句悼念。至於廣場附近一處花園，有團體擺放了過百個膠板「白碑」，寫有過去多年來在美國因警察暴力而死亡的非裔等族裔死者的名字及死亡日期，草皮上寫有「say their name」字樣，遠望儼如一個莊嚴的墳場。據知此「墳場」亦是今年在弗洛伊德被殺事件後設立，提醒外界毋忘以往警暴受害者。

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