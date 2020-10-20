武漢肺炎｜加州州長擔心疫苗不合格 料年底前不能廣泛供應

（北美通訊）加州已成為全美武漢肺炎疫情最嚴重州份，截至周一，累積感染個案超過87.6萬，死亡人數達1.7萬人。雖然各大藥廠研究的疫苗，有機會在年底推出，但加州州長紐森（Gavin Newsom）卻表明，即使疫苗已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）認可，加州衞生部門仍會多設一層審批，料今年內疫苗不能廣泛供應。

兩家藥廠公司Moderna及輝瑞表示，疫苗有機會於11月或12月面世，紐森預料在最理想情況下，兩家藥廠年底前最多可生產4,500萬枝疫苗，但兩劑才會有效，意味供應量減半，加上各州爭相搶購，他估計，首階段加州最多只獲分150萬至200萬枝疫苗。

紐森表明，對於疫苗的成效存有質疑，擔心聯邦政府為了在大選前推出疫苗，向FDA施壓。他認為，疫苗生產已被政治化，州政府會在經過加州衞生部門研究及審批後，才批准疫苗推出市面，以保障加州居民。

他又指，首階段疫苗只會優先供應給醫護及前線人員，接下來是65歲以上長者﹑護老院員工等；紐森向加州居民表示「不要預期在今年內就可以在藥房，或任何時間可以注射疫苗......問題是，我們會在明年首季、次季或第三季，疫苗才能夠在市面上廣泛提供？」

加州病毒傳播速度已經放慢，平均感染率約2.5%，州政府正準備允許更多的縣市逐步開放，周二將更新過去制定的四個顏色重啟級別，例如紫色級別是高危地區，檢測陽性比例高於8％，只能提供室外用餐。目前，全加州有87％地方仍然屬於紫色級別高危地區。

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