男子懸吊特朗普大廈外牆13小時 要求與總統對話否則切斷繩索

美國一名男子為了與美國總統特朗普對話，不惜將自己吊在特朗普大廈（Trump International Hotel and Tower）16樓的外牆，更宣稱如果未能滿足要求，就會將繩索切斷。他懸吊了約13小時後被救回，警方正在調查。

事發於當地時間周日，一名20多歲有東歐口音的男子將自己吊在位於芝加哥的特朗普大廈外牆，在一段相信是他發放的短片中，他指自己並不想死，但如果不能跟總統對話就會切斷繩索。

芝加哥警方接報後，當地時間下午5時趕抵現場，警察和消防員皆在現場戒備，並封鎖了特朗普大廈周圍的交通。從一些圍觀者發放的片段，有警員嘗試要求他爬回平台，但該名男子拒絕並不斷自我搖晃。

特朗普目前不在芝加哥，他周日早上在拉斯維加斯參加教堂禮拜，然後轉到內華達州的卡森城（Carson City）進行競選活動。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！