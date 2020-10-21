美國專訪｜台裔狂人逆市買飛機 收購阿拉斯加第二大航空公司

（北美通訊）武漢肺炎重創美國航空業，大型航空公司裁員數以萬計，小公司則接連破產。在這個黑暗時代，台裔創業家謝博元（Tom Hsieh）及他的初創企業Float Shuttle，卻斥資800元（美元、下同），收購宣告破產的阿拉斯加地方航空公司Ravn Alaska核心資產。大膽在行業低位「搏鋪勁」的謝博元接受《蘋果》專訪說，「人們都紛紛避開航空業，大家都在找買家，但我們夠瘋狂，見到這個商機﹐真的執到寶。」

駐洛杉磯記者：張紫茵

5歲時隨父母由台灣移民美國的謝博元，一直有個航空夢。兩年前，他與拍檔在洛杉磯成立初創航空公司Float Shuttle，希望解決當地塞車問題；今年2月，他們終於獲美國運輸部批出營運許可，但啟航不到兩星期就遇上世紀疫情，公司被迫停運，「當我們暫停Float Shuttle時，我們開始審時度世，『到底航空業有甚麼機會及需求』。即使很多航空公司倒閉，但我們相信在某些地區，航空業仍然至關重要，有很大需求，因此我們把焦點放在阿拉斯加。」

疫情侵襲下，阿拉斯加地方航空公司Ravn Alaska宣告破產。Ravn是當地第二大航空公司，擁有1,300名員工及72架飛機，但由於過度併購，資金鏈出現問題，負債達9,000萬元，疫情下申請破產保護，需拍賣資產抵債。由於看好公司前景及地區貨運需求，謝博元瞄準機會，與Float Shuttle團隊斥資800萬元，投得Ravn核心資產和旗下七架飛機，收購價比開價的1,900萬元，便宜一半以上。

「這是一個戰略轉向，我們要面對在洛杉磯（Float Shuttle）的問題，計劃目前並不可行，到底要如何處理呢？要做甚麼把公司維持作一間航空公司？我們看到這個機會，投資者也驚嘆，在這個紛亂大環境，特別是疫情對航空業的影響，這可能是一個寶藏，一間仍然可以賺錢的航空公司。」

由小型初創航空公司創辦人，搖身一變成為Ravn新總裁，謝博元坦言，收購Ravn決定非常瘋狂，他形容是「小魚吃大魚」。但協助這間航空公司保持營運，除了可幫助阿拉斯加偏遠地區居民出入，聘請當地員工增加就業外，疫情過後，如果要重啟洛杉磯Float Shuttle業務，屆時也可以得到更強大支援團隊及後盾。

謝博元指，Ravn航線覆蓋阿拉斯加偏遠地區超過100個社區，很多地方無法經陸路前往，因此對航空運輸需求殷切；公司去年收入達兩億元，一半來自貨運，客運方面，兩成乘客有醫護需求，「即使在疫情下，由於一半收入來自貨運，我們預計公司年收入至少也有一億元。」目前，Ravn已經還清債務，謝博元和他的團隊正為機隊和機師處理牌照問題，計劃重新招聘，多租下兩至三架飛機，預計在10月內重啟17條航線。

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