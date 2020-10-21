國泰大裁員︱洛杉磯前空姐惜港龍結業 寄語香港同業勿太執著

（北美通訊）國泰大裁員始於今年年中，當時任職國泰洛杉磯基地的空中服務員Dorothy，眼見公司已先後關掉同在北美的加拿大和三藩市基地，所以當她4月收到國泰通知，會在6月關閉洛杉磯基地時，只感到傷感但並不感到意外。對於香港國泰員工，現在已轉行的Dorothy坦言很難找到安慰說話，只能寄語大家向前看，她相信憑藉在航空業學到的知識和訓練，外面仍有很多工種適合國泰前員工。

對於國泰香港總部大裁員，Dorothy表示已是預期之內，但仍難免感到傷感，更令她難過的是港龍航空的終結，她坦言「真的很可惜。」

Dorothy認為國泰今年裁員行動並不突然，因為自從武漢肺炎全球爆發後，可見國泰客貨運量都大幅減少、大型飛機停飛，公司亦曾建議員工自願減薪與公司共度時艱，當時各同事都已做好心理準備。被裁雖說是意料中事，但Dorothy對國泰遣散洛杉磯員工的處理手法就有點意見，其中包括補償金額比預期低的，以她本人為例，在國泰任職12年，也只有幾千美元。加上國泰並未為美國員工繳納社會保障稅，令他們不符合領取失業救濟金的資格。幸好加州政府提供疫情其間的失業援助（Pandemic Unemployment Assistance, PUA），他們才可以在被裁後仍有足夠保障。

Dorothy相信全球的航空業都不會在短期內復蘇，因此她寄語香港的國泰員工，不要執著於留在航空業，可以考慮轉行。「特別是空姐、空少，受過不少專業培訓，又懂臨場應變，是很多工種都會想要的人才。」

Dorothy本身亦已轉行，她相信要航空業全面恢復可能要幾年之後，自己屆時再入行的機會會很低。她亦不認為今次大裁員會令到空中服務員日後出現青黃不接，因為航空業始終有吸引力，到時自然會有新人入行補充。

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