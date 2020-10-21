國泰大裁員｜彭博統計全球航空業因疫情已炒40萬人 北美最嚴重 亞太區10萬人失業

疫情重挫全球航空業，彭博社早前統計指，全球約有40萬名航空公司職員被解僱、暫時解僱休假或被通知將失去工作。

多國實施封關限制，而旅客擔心感染風險又或抵埗後要長時間隔離，失去外遊興趣，全球航空公司大幅削減航班數量。多間航空公司包括英國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空和澳洲航空等，宣佈解僱及無薪休假計劃。美國的達美航空、聯合航空和美國航空也曾警告要解僱3.5萬名員工，三間公司在年底前或解僱高達10萬人。即使是留下來的機師和機組人員，也面臨減薪。

彭博社指截至7月，全球遭解僱或面臨失業的航空業員工，包括機師和機組人員預料達40萬人。當中以北美地區首當其衝，達13萬人、歐洲地區有11.7萬人、亞太區就有約10萬人。

國際航空運輸協會表示，其他航空相關業界包括飛機製造商、機場及旅行社，裁員人數或高達2,500萬。飛機製造商空中巴士（Airbus SE）和波音（Boeing）裁減超過3萬個職位。美國3月至4月數據顯示，航空業每裁員一人，美國酒店及住宿業就可能失去約7.5個職位。

彭博社

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