美國司法部向Google提反壟斷訴訟 參議員：這世代最重要反壟斷案

美國司法部與11個州周二控告Google違反壟斷法，指公司壟斷搜索和搜索廣告，濫用市場主導地位妨礙競爭對手，對消費者造成損害，是美國數十年來最大規模的反壟斷案件，有可能分拆Google，改寫整個網絡商業環境。

路透社報道，美國總統大選即將在11月3日舉行，司法部在選前向Google提出反壟斷訴訟，可能會被視為是種政治姿態。經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也透露，總統特朗普曾就Google案的司法部門進行過諮詢。特朗普曾向選民承諾，會追究部份被指打壓保守派聲音的企業。

這宗訴訟案將是美國1998年控告微軟公司（Microsoft）以來，針對保護市場競爭而採取的最重大行動。Google目前市值高達1萬億美元（7.8萬億港元），司法部指公司多年來在美國所有搜索查詢中佔了將近90％，並使用反競爭策略維持和擴展其在搜索和搜索廣告中的壟斷地位。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）非常歡迎司法部的行動，他指控Google透過「非法手段」獨佔網路搜尋和廣告市場地位，形容訴訟會是「這一世代最重要的反壟斷案」。

與司法部共同提告的11個州，州檢察長都是共和黨籍。Google向霍士新聞表示，訴訟有「嚴重缺陷」，強調民眾是自願使用Google服務，「不是因為他們被迫或因為他們沒有其他替代方案」。

司法部和聯邦貿易委員會（FTC）都在對包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和Facebook等科企進行調查，外界預期案件只是政府針對科企的第一場行動。

Google在海外也面對類似指控，歐盟2019年就指Google阻止網站利用其競爭對手尋找廣告商，向其罰款17億美元（132.6億港元）；2017年Google為了凸顯自家服務，妨礙其他購物比價網站出現在Google，被歐盟罰款26億美元（202.8億港元）；並在2018年因阻止競爭對手出現在其無線Android操作系統上，被歐盟罰款49億美元（382.2億港元）。

路透社/中央社/霍士新聞

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