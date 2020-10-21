美國大選｜拜登當選加州、紐約州將瘋狂加稅？專家：只限超高薪一族

（北美通訊）美國流傳一張拜登上任後，聯邦政府大幅加稅的圖片，顯示加州、紐約州、新澤西州等地，居民所得稅將增加至近60%，引起網民熱議。事實上，拜登的確提出了加稅計劃，但只限於年薪40萬元（美元、下同，約310萬港元）以上人士，至於普通「打工仔」的稅率則不會改變，並可獲得更多稅務優惠。

美國稅務基金會（Tax Foundation）基金會副總裁華澤克（Jared Walczak）指出，如果民主黨總統候選人拜登勝出大選，加州、紐約州和新澤西州收入最高的1%人士，整體所得稅（income tax）稅率，將分別加至62.6%、60%及58%。而紐約巿整體稅率高於紐約州，其聯邦、州及巿政府稅率合共，將增加至超過62%。

目前，美國聯邦所得稅最高一級稅率為37%，一般來說，最高收入一族會用盡稅務優惠，把有效稅率（effective rate）壓低至26.8%。若把州政府所得稅計算在內，加州和紐約巿最高收入人士的有效稅率，目前維持在40%左右。

根據拜登的稅務方案，美國收入最高1%人口的有效稅率，將由26.8%增加至39.8%，加州和紐約巿則增加至53%。若民主黨在國會選舉中大勝，取得參眾兩院控制權，拜登政府可以取消州政府和地區政府現有一萬元扣稅上限，降低最高收入人士的有效稅率。

至於一般打工仔、年薪在40萬元以下人士，在拜登的稅務方案下不會被加稅，還可獲得稅務優惠。他提出的稅務寛減措施包括提高「兒童及被供養者照料費免稅額」（CDCTC）上限，由3,000元增至8,000元，並把最高退款率（maximum reimbursement rate）由35%增至50%；另外，如果聯邦政府經濟情況許可，建議把「未成年子女免稅額」（CTC）上限，由2,000元增加至3,000元，如子女為6歲或以下，將獲得額外600元免稅額。

此外，拜登亦提出重推「首次置業免稅額」（First-Time Homebuyers' Tax Credit），為首次置業人士提供最多1.5萬元免稅額。

在企業稅方面，他提倡把稅率由目前的21%，增加至28%，並增設最少15%賬面收入稅（tax on book income），讓所有企業必須交稅。

稅務基金會分析，如果按照拜登政策，預料到2030年，全美收入最高的1%人口，其稅後收入將減少6.5%，整體人口的稅後收入則減少1.7%。同時間，聯邦政府庫房收入將增加3.05萬億元，美國GDP將減少1.47%。

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